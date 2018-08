Sector construcción crece a pesar de la aplicación de Ley Antilavado

SANTO DOMINGO. A pesar de que varios analistas habían vaticinado que con la aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos se impactaría de forma negativa el sector de la construcción, éste se ha mantenido creciendo en este año y ha sido el que más ha incidido al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros seis meses de 2018, según el reporte del Banco Central.

El crecimiento interanual de 13.2% en enero-junio 2018 que representó el sector construcción ha obedecido, según el más reciente informe del Banco Central, a iniciativas privadas de proyectos habitacionales que buscan solventar el déficit existente en el Gran Santo Domingo, así como en otras áreas de la geografía nacional.

Asimismo, incide de manera importante la ejecución de proyectos en el sector turístico, el desarrollo de obras de infraestructura para la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica y adicionalmente se destacan las construcciones en el sector comercial y la restauración de obras infraestructura vial por parte del Gobierno Central.

Además, sobre este comportamiento, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), María Gatón, explicó que no necesariamente por el tema de la Ley antilavado la actividad en la construcción tiene que disminuir.

Sin embargo, dijo que por motivo de la legislación lo que sí está disminuyendo es el ritmo de colocación de las unidades, debido a que realmente en el país existe una gran población que trabaja de manera informal y no tiene cómo demostrar sus ingresos.

“En el caso de las viviendas de bajo costo, las familias compran con mucho sacrificio y esfuerzo, entonces yo no creo que ahí haya lavado. Es posible que no estén registrados en la DGII y que por tanto no pagan impuestos, por eso es que estamos pidiendo que nos permitan una declaración jurada debidamente notarizada para las viviendas de bajo costos”, dijo Gatón al referir que a muchos a trabajadores informales se le hace difícil adquirir una vivienda porque no tienen cómo demostrar sus ingresos.