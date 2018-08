Transformarán la sanidad en el sector agropecuario de República Dominicana

SANTO DOMINGO. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, aseguró que en su gestión se va a cumplir la ley, por lo que advirtió que no importa quién sea, si la ley establece que un producto no puede entrar al país, no entrará.

“En nuestra gestión se va a cumplir la ley, la ley: si la ley dice que usted puede traer manzana, usted puede traer manzana, pero si la ley dice que no puede traer manzana, no puede traer manzana”, explicó el funcionario.

Dijo que en los aeropuertos y puertos se va a mantener un excelente servicio de sanidad. “Vamos a transformar la sanidad agropecuaria en el país, en los puertos y aeropuertos”.

Al participar como orador invitado y huésped de honor en el almuerzo-conferencia de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHA-MDR, Benítez manifestó que su gestión al frente del Ministerio de Agricultura se fundamenta en tres ejes: “Fortalecimiento de la Sanidad e Inocuidad; Soberanía y Seguridad Alimentaria y Promoción de la Producción Agropecuaria Exportable”. Resaltó la capacidad productiva que tiene el país y dijo que gracias a la diversidad de sectores que influyen en la agricultura local, el país tiene el potencial de suplir los mercados internacionales. El funcionario indicó que el mercado orgánico genera unos US$90 mil millones anuales y el país es el principal exportador de bananos y cacao orgánico a nivel mundial.