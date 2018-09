Trump y Obama se disputan los laureles de la recuperación económica de EEUU

No es común que una expansión económica se extienda entre presidencias de partidos opuestos.

Pero el principal economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes a periodistas que la mayor economía del mundo dio un salto en la era Trump. “La idea de que lo que estamos viendo ahora es solo una continuación de las tendencias no es muy defendible”, aseguró.

“Se debe a los dos”

Según economistas consultados por AFP, tanto Trump como Obama merecen parte del mérito.

“No hay duda de que se debe a los dos”, dijo Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y asesor del excandidato presidencial republicano John McCain.

La economía ciertamente goza en general de buena salud: la creación de empleo promedió 211.000 nuevos puestos netos mensuales este año, la cifra más alta desde 2015, cuando Obama estaba al mando.

La tasa de desempleo está en su nivel más bajo en casi 20 años, pero registró sus mayores caídas mientras Obama gobernó.

El mes pasado, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que el público puede estar empezando a atribuirle logros económicos a Trump: el 52% le dio crédito a Trump, frente a solo el 37% a Obama. Sin embargo, la popularidad de Trump ha sido constante e históricamente baja a pesar del buen desempeño económico.

Jared Bernstein, economista jefe del vicepresidente Joe Biden durante el gobierno de Obama, dijo que el estímulo financiado por el déficit y los recortes impositivos de Trump probablemente impulsaron el crecimiento en el corto plazo.

Pero Trump está en gran medida de pie sobre los hombros de Obama, dijo.

“Los datos muestran claramente que la expansión comenzó bajo el presidente Obama y si se dibuja una línea recta a través de gran parte de ella, se verá que Trump está siguiendo las tendencias que heredó”, dijo Bernstein.

También señaló que los frutos de la recuperación económica no se han compartido de manera uniforme.

Desde que Trump asumió el cargo, las ganancias corporativas después de impuestos subieron un 15%, mientras que el S&P 500, índice ampliado de Wall Street, subió un 20%. Pero el salario por hora para los trabajadores de ingreso medio en ese momento ha aumentado solo un insignificante 0,5%, dijo.

“Gran parte del crecimiento se dirige a las ganancias corporativas y no a los salarios”, dijo Bernstein. “Cuando me preguntan ‘¿Cómo está la economía?’, les digo ¿de qué economía me están hablando?”.

por Douglas Gillison y Delphine Touitou