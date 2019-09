Turismo aporta 25% de las divisas que ingresan al país

El sector turismo genera el 25% de las divisas que ingresan a la economía dominicana. Según los datos del Banco Central, la República Dominicana recibió US$7,560.70 millones del sector turismo de los US$29,221.20 millones que ingresaron durante el 2018.

Según el ministro de Turismo dominicano, Francisco Javier García, el sector ha generado más de US$45,000 millones en los últimos siete años y en igual período, el país recibió cerca de 48 millones de visitantes por las vías aérea y marítima.

El ministro de Turismo dijo, además, que el país cuenta con 95 mil habitaciones y actualmente hay otras quince mil el proceso de construcción y remodelación.

Francisco Javier García ofreció las informaciones al pasar balance de lo que representa en estos momentos esa industria al celebrarse este 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo.

A través de un documento, el funcionario explicó que el turismo se ha convertido en la tabla de salvación de la economía mundial, debido a que genera actualmente más de 319 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y en particular en la República Dominicana es el mayor generador de divisas.

“Este Día mundial del Turismo encuentra al sector en un momento excepcional en términos generales y en particular para la República Dominicana donde cada año generamos más empleos y divisas”, dijo el funcionario.

Recordó que mientras la economía mundial creció el año pasado en un promedio de tres por ciento, la industria turística registró un aumento de 3.8 %.

“Las cifras a nivel mundial no pueden ser más reveladoras. 319 millones de personas trabajan de manera directa en la industria. Es decir, el turismo genera 1 de cada 5 empleos en el mundo”, dijo García.

Recordó que cada vez, más personas se entusiasman para hacer turismo, por lo que se proyecta que en 2021 el sector tendría unos 421 millones de fuente de trabajo directo y que en los próximos diez años el turismo generará cien millones de nuevos empleos a nivel global.

En el ámbito local, el ministro García considera que el Día Mundial del Turismo encuentra al sector en su mejor momento, tomando en cuenta los aportes que hace esa industria a la economía dominicana.

García agradeció el incondicional apoyo que ha dado el presidente Danilo Medina al sector turístico, lo que ha garantiza el crecimiento que registra actualmente.

Sobre los datos este año, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) detalla que la llegada acumulada de visitantes no residentes por vía área en el período enero-agosto de 2019 arroja un total de 4,664,036 viajeros, para un aumento de 19,987 turistas adicionales con respecto a igual periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento de 0.4%. Dentro de este resultado, según el BCRD, los dominicanos no residentes experimentaron una variación interanual de 14.8% (91,141 viajeros adicionales), mientras que los extranjeros no residentes registraron una disminución de 1.8%, es decir 71,154 visitantes menos que en enero-agosto del año 2018.

En el informe del flujo turístico enero-agosto 2019, el BCRD explica, en cuanto al caso particular de los resultados del mes de agosto de 2019, que la variación interanual de la llegada de pasajeros no residentes a la República Dominicana fue menos negativa (-7.5%) que en el mes de julio (-11.2%). En efecto, en términos absolutos, dice el BCRD, arribaron al país 497,390 visitantes no residentes en agosto, lo que significó una reducción de 40,185 pasajeros con respecto a igual mes del año 2018.

Al agregar el influjo de viajeros residentes, la llegada total de pasajeros residentes y no residentes por aire durante el período enero-agosto del año 2019 ascendió a 5,118,100 pasajeros, para una variación interanual de 0.8%, lo que representó 42,473 pasajeros adicionales con relación al mismo período del año 2018.

El BCRD explica que la disminución presentada en el influjo de turistas extranjeros que viene experimentando el país desde junio obedece a los efectos de la “campaña mediática” sobre los casos de turistas en el país.