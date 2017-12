Un pequeño trampolín para los más necesitados

Destacados

A Popi Bishwash la vida no le ha sonreído muchas veces. Más bien todo lo contrario. Porque aún recuerda nítidamente los días en que se iba a cavar zanjas con su marido a cambio de un mísero jornal. Hace poco más de un año de aquello y cuando se le pregunta cómo ha cambiado su vida en este tiempo, solo acierta a decir: “mucho”.

Khan resalta la importancia de darles todo el dinero de manera clara en las oficinas de correos. “Están contentos porque de otra forma no podrían recogerlo, así lo toman todo y lo usan para sus propósitos”, afirma.

Su gran esperanza, no obstante, la ha puesto en el cultivo de peces. Junto a las tres mujeres de sus hermanos se ha aliado para arrendar una charca vecina y ya hace cálculos sobre lo que ganarán con la inversión. “El año que viene estará listo el pescado para venderlo y nos repartiremos los beneficios entre las socias”, augura.

Antes de asistir al curso, Bishwash reconoce que no sabía cómo hacer para mantener a flote su pequeño huerto. Ahora muestra orgullosa las calabazas que cuelgan del jardín, esquivando la subida cíclica del agua.

Visión de futuro

En el mundo de la cooperación, las transferencias de dinero se han vuelto un recurso creciente que puede dar un pequeño empujón a quienes más lo necesitan.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre 2009 y 2013, hasta 53 donantes dijeron haberlas utilizado por unos 700 millones de dólares para ayudar a poblaciones afectadas por desastres a nivel global.

Sobre la eficacia del sistema, un informe del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, por sus siglas en inglés) ha analizado 56 programas de ese tipo, que se emplean de forma condicionada en, al menos, 63 países y sin condiciones en 130.

Destaca que, en general, han servido para aumentar el gasto total y en alimentos, pero no siempre se ha reducido la pobreza.

Un tercio de los estudios recopilados no vio un impacto significativo en ese aspecto, aunque puede deberse a que los fondos no eran suficientes o no se entregaron durante el tiempo necesario. Cuestión de criterio.

Por Belén Delgado.