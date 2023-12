Looks Top para encuentros festivos

Especial Navidad: Rojo y dorado están entre los tonos de moda para acertar con el look en estas fiestas. ( FUENTE EXTERNA )

La pregunta que siempre llega a nuestra mente cuando comienzan las fiestas y la época navideña es ¿qué está de moda? Para acertar con el look indicado, tomamos las pasarelas y el street style como punto de partida para que armes un look ganador en tus próximas cenas y encuentros navideños.

1. Sastrería masculina

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/092ffb5561a8-reiss-blue-suit.jpg.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/c9d5373597da-nadine-merabi-star-suit.jpg.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/emily-blunt-oppenheimer-photo-call-in-london-07-12-2023-9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/giorgio-armani-prive-couture-spring-2023-004.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/moschino-fw-22-23-003.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/saint-laurent-fw-22-23-086.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/sd-01-t59-1088t-e0-x-ec-4.jpg

Elementos del vestir sartorial masculino toman esta temporada, el suit sigue reinando, pero si buscas algo más en tendencia opta por siluetas oversized y de más estructura, que marcarán la diferencia. La paleta de colores oscila entre el negro, gris, rojo y blanco.

2. Edad Dorada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/ralph-lauren-spring-2023-collection-main-style-fashion-runway-tom-lorenzo-site-16.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/ralph-lauren-spring-2023-collection-main-style-fashion-runway-tom-lorenzo-site-14.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/paco-rabanne-otonoinvierno-20232024-paris.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/cloque-vestido-dorado-lentejuelas-patti-santamaria-shoesandbasics-blog-3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/christian-dior-spring-2023-couture-hc-s23-031.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00073-valentino-spring-2023-couture-credit-gorunway.jpg

Los metálicos para la temporada de fiesta son indispensables, pero si hay una textura predominante es el dorado. No te limites a una sola prenda como parte del look, atrévete a utilizar un full look dorado y serás la reina de las fiestas.

3. Rojo loco

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00001-del-core-spring-2023-ready-to-wear-credit-gorunway.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00025-michael-kors-spring-2023-ready-to-wear-credit-gorunway.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/amcqueen-aw23-mens-look-22.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/dolce-gabbana-fall-winter-2023-2024-milan-ready-to-wear-runway-magazine-72.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/elie-saab-fall-winter-2023-2024-paris-runway-magazine-49.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/ferragamo.png https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/michael-kors-collection-spring-2023-gallery-runway-fashion-style-nyfw-tom-lorenzo-site-18.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/springsummer-colours-2023-fiery-red.jpg

Sin duda el color que estará de manera presente en esta época festiva. Una de las formas más modernas de llevarlo es creando looks monocromáticos o hacer bloques de color donde el rojo sea el más predominante.

4. Blanco y Negro

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00001-carolina-herrera-fall-2023-ready-to-wear-credit-gorunway.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00001-missoni-spring-2023-ready-to-wear-credit-gorunway.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/00006-loewe-spring-2023-ready-to-wear-credit-gorunway.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/chanel-fw-22-23-037.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/dolce-gabbana.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/dolce-gabbanaaa.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/elie-saab-fw-22-23-133.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/looks-fiestas-navidad-7-1668708068.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/schiaparelli-ss-23-004.jpeg

Uno de los dúos por tradición que nunca está de más en nuestros clósets y que hoy en día está presente por el alto nivel de sofisticación y elegancia que aporta cuando lo combinamos. Tanto para el día o la noche, no tiene fallo.

Tip: combina diferentes texturas para looks más chics.