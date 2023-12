Judith Santos Comprés: "En mi decoración de Navidad no faltan renos, Santas, ni coronas"

La Navidad es la fecha más familiar del año, una tradición que conlleva una decoración especial que contagia su magia en todo el hogar. Y nadie mejor para hablarnos de ese espíritu que Judith Santos, CEO de la firma de diseño de interiores Marquesa, quien nos abrió las puertas de su casa para desvelarnos las piezas claves de la decoración en esta fiestas.

¿Cuáles son las tendencias internacionales que más se está llevando en los hogares dominicanos esta Navidad?

En República Dominicana se apuesta a los elementos tradicionales y se enriquece con otros como los cascanueces, piezas con brillo, pinos naturales, o flores de Pascua en sus diversos colores. No se quedan los renos, Santas, ni coronas en las puertas, que en lo particular me encantan y acostumbro a colocarlas cuando trabajo algún espacio.

Las cintas y otros toques con estampado de cuadros escoceses o tartán es una tendencia que hemos acogido significativamente y que en lo particular me encanta.

Personalmente, ¿qué área de tu hogar te entusiasma más decorar?

La sala, que es donde coloco el árbol de Navidad. Es el área más vistosa e ilusiona mucho a los niños. También acostumbro a poner allí un nacimiento sobre una mesa que me gusta adornar con pino natural, flor de pino y velones encendidos para dar un mayor impacto sensorial.

¿Tienes algún ritual familiar para “montar” la Navidad?

Luego de instalar el árbol, colocamos juntos la cinta y los adornos, que es algo que a mis hijos les hace mucha ilusión, especialmente al más pequeño de la casa, Lorenzo, quien es el que más se involucra.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/21112023-decoradora-judith-santos-decoradora-de-interiores-navidad---kevin-rivas36.jpg La Navidad tradicional es lapreferida de Santos Comprés. (KEVIN RIVAS)

¿Qué aconsejas a quienes decoran la Navidad por primera vez?

Mi sugerencia es que primero exploren e identifiquen los estilos navideños que les llaman la atención. Mi preferida es la Navidad tradicional, pero hay quienes les atraen diversas temáticas, por lo que cada vez hay más personas que se decantan por ella, y vemos árboles en tono rosa, naranja, azul, con un sinfín de estilos y elementos diferentes.

Deben hacer una lista de preferencia y adquirir paso a paso lo que necesitarán: árbol, tapa pie (parte de abajo del árbol), las luces y elementos con su variedad, preferiblemente de mayor a menor tamaño.

¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir la corona?

Es necesario decidir dónde se quiere colocar antes de adquirirla. Si va en una puerta interior puede ser de elementos naturales como las hojas de pino, con las que se logran coronas muy bonitas, o de material natural preservado, mientras que si es para exterior debería ser sintética que dura años sin perder su esencia. Los pinitos naturales le agregan mucha belleza a la decoración.

Entre montar un árbol sintético y uno natural: ¿pros y contras?

En República Dominicana no hay costumbre de apostar por un árbol de pino natural, el cual es bello y aporta el beneficio de su rico aroma.

Para mí lo natural siempre es mejor que lo artificial, sin embargo, desde un punto de vista práctico, y sabiendo que es un árbol que usaremos una vez al año, el sintético ofrece durabilidad y practicidad al momento de guardarlo. La mayor ventaja del árbol natural es su belleza y la del sintético es la practicidad.

¿Cómo gestionar el ahorro sin perder la esencia, ni la belleza?

La opción está en buscar la manera de encontrar una nueva vida a los elementos y reutilizar, agregando detalles que exalten pero no requieran necesariamente de una gran inversión.

En lo que hay que fijar la mirada es en la esencia de lo que se quiera visualizar y sentir al ver la decoración, lo cual se logra quitando y poniendo muchas veces sencillos elementos que a veces nosotras mismas podemos hacer, como lacitos, incluir flores de pino naturales o pintadas en tono dorado (con spray), por ejemplo.

¿En qué otra área del hogar no debe faltar algún detalle decorativo navideño?

El baño de visitas definitivamente. Es un espacio que con solo agregar pequeños detalles podemos resaltar esta hermosa época del año. Velitas, pinos, aromas, coronitas… harán de este pequeño espacio un lugar que capte la atención de quien lo visite.

¿Algún consejo para quienes tienen hijos pequeños y/o mascotas traviesas?

Lo que hay que tomar en cuenta es el tipo de adornos que se colocarán en el árbol. Cuando hay niños pequeños o mascotas hay que valorar el nivel de peligro de los adornos que se elijan.

Por ejemplo, en mi árbol hay bolas de cristal, pero si tuviera niños más pequeños o mascotas pudieran ser un riesgo si se rompieran.