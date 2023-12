Mi Navidad más especial

Tradiciones y reencuentros familiares, momentos felices, viajes únicos... Personalidades dominicanas comparten sus mejores fiestas navideñas con nosotros.

Hiandra Martínez, modelo internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/hiandra-martinez.jpg

"Una de mis navidades más especiales fue en el 2021 porque tenía sin reunirme por Navidad con todos mis hermanos como siete años. Siempre faltaba uno de nosotros, ya que vivimos en diferentes país, y decidimos juntarnos todos en RD a pasar el Año Nuevo.

Fue muy especial para mí porque, además de poder ver a mis sobrinos, nos dimos mucho cariño, hablamos mucho, pudimos ir a diferentes ciudades, ya que antes no teníamos los recursos necesarios, y recordamos los momentos que pasamos cuando éramos niños".

Karina Cortorreal, CEO de Indómita

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/karina-cortorreal-indomita----felix-leon-7.jpg

"La Navidad del 2020 fue una muy especial. Yo temía no poderla celebrar junto a mi madre que tenía cuatro años luchando con un cáncer terminal y que ese año estuvo muy enfermita.

Poder celebrar las fiestas con ella a nuestro lado fue un regalo del cielo que nunca olvidaré y es un recuerdo que atesoro en mi corazón. Doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de disfrutarla con mi madre y toda la familia".

Giancarlo Beras-Goico, cineasta

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/29/wasacs-b6b28940-9b6b-47d5-83cd-fd1988b8c454-780b01de.jpeg

"Yo disfruto mucho la Navidad y eso en gran medida se lo debo a mi madre, Pilar. Recuerdo desde niño cómo ella se esmeraba y decoraba la casa con tantos detalles hermosos apenas iniciaban las festividades.

Desde que arrancaba diciembre nuestra casa era un "open house", allá llegaba todo el mundo... los amigos íntimos de mis padres, artistas, nuestros familiares y mis compañeritos.

Siempre había música, algarabía y mucha comida, como le gustaba a mi papá. Recuerdo que lo que más disfrutábamos él y yo era levantarnos el día 25 y el día 1ro a recalentar la comida y hacer sándwiches de telera con pastelitos adentro (Jajaja).

Esta época solo me transporta a esos recuerdos, mi casa materna inundada de amor y alegría".

Kilia Llano, artista

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/kilia-1.png

"Pensando en una Navidad inolvidable, sin lugar a dudas la Nochebuena de 2020 fue la más emotiva, puesto que ese año de pandemia me quedé varada en EEUU durante meses y mi hija Daniela en Madrid.

La soledad de ambas, la carencia del cariño familiar, la incertidumbre de un momento tan duro en medio de una pandemia que nunca habíamos vivido, hizo que fuera especial.

Estar por fin en Navidad y poder compartir con toda mi familia (especialmente con el miedo de perderlos) fue de una particular alegría y paz que nunca había sentido antes".

Mario Dávalos, artista, escritor y estratega de comunicación

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/mario-davalos.jpg

"Mi esposa me dice "El Grinch". La Navidad no es mi época favorita del año; el consumo desmedido, los tapones y el exceso de compromisos sociales me abruman intensamente.

Pero cuando soy capaz de ver la Navidad, no a través de mis ojos, sino desde la mirada de mis hijos, entonces entiendo la sensación mágica que la define.

Ese año, los niños estaban ansiosos por la llegada de Santa y no querían irse a dormir para tener la oportunidad de sorprenderlo. Cuando finalmente logramos que cerraran sus ojos y apagaran la luz, colocamos hierba al lado de los regalos y mordí la galleta de avena que habíamos dejado sobre la mesita.

Todos despertamos con el sol y compartimos una de las mañanas más memorables que hemos tenido como familia. Hicimos derretidos de queso con chocolate caliente mientras los niños arrancaban las envolturas de sus regalos al ritmo de melodías navideñas.

En contra de mi voluntad, nos pusimos pijamas verdes y rojas, y terminamos sentados en el piso, abrazados y riendo de las ocurrencias de los niños. Todo lo indeseable de la Navidad estaba olvidado, y nos quedaban las sonrisas y las ilusiones. Quizás no soy tan Grinch, después de todo".

Tita Páez, chef

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/chef-tita.jpg

"Celebro con mucha algarabía la Navidad, que paso siempre con mi familia, alegre, unida, y donde todo gira en torno a la mesa.

Una de nuestras navidades más bellas la pasamos el año pasado en Jarabacoa, disfrutando en comuna, en manada, como nos gusta, con fogatas y fuegos artificiales, dándonos mucho cariñito y mimándonos.

Una Navidad mágica, en la que alimentamos la creencia en los Reyes Magos y Santa".