¿A quien no le ha pasado que luego de estar un buen rato en un mismo espacio -sea en la casa o en la empresa- le apetece salir a tomar el aire y “recargar” el cerebro? ¿Están las oficinas diseñadas para que lo pasemos bien trabajando entre ocho y diez horas por día?

El arquitecto italiano Luca Molinari, promotor de un estilo que busca combinar el diseño, arquitectura y arte para “vivir felices”, explica que los espacios de trabajo han ido evolucionando y hay más oficinas con área pública y de encuentro, pues los espacios individuales se van reduciendo.

Sin embargo, entiende que estas transformaciones deben ir al “encuentro de la sostenibilidad social, cultural y económica, porque si tú eres más relajado, más feliz, trabajas mejor. Es un resultado económico muy interesante, cómo cambiando la oficina cambian los resultados”.

En esta entrevista el arquitecto habla además de los retos de la inversión en arquitectura en Santo Domingo y de la importancia del entorno a la hora de diseñar:

—Usted plantea que podemos usar el arte, la arquitectura y el diseño para vivir más felices. ¿Para todo el mundo, no es una idea aplicable solo a los ricos?

LM: Idealmente es para todos y después no todo el mundo puede tener un Picasso en su casa. Creo que el arte y la belleza pueden ser una cosa que puede ser utilizada por la gente de maneras diferentes. No es únicamente un tema de presupuesto, es un tema de conocimiento, de curiosidad, de encontrar artistas jóvenes, de invitar a situaciones diferentes donde puede experimentar cosas, donde usted puede hacer cosas.

—Pasamos 8 y 10 horas al día en la oficina. ¿Se piensa en sostenibilidad y bienestar a la hora de diseñar los centros de trabajo?

LM: Hay algunos sitios en Londres que se llaman “Oficinas como segunda casa” (Second Home), y es verdad. Pasamos más tiempo en la oficina que en casa. Por eso el mundo del trabajo está cambiando muy rápidamente. Hay más oficinas con área pública, área de encuentro, el espacio individual se va reduciendo, hay más espacio flexible donde puede vivir y trabajar de manera diferente. Creo que hoy los espacios del trabajo, los espacios del trabajo tradicional están viviendo una evolución muy importante que va al encuentro de la sostenibilidad social, cultural y económica, porque si tú eres más relajado, más feliz, trabajas mejor. Es un resultado económico muy interesante, cómo cambiando la oficina cambian los resultados.

—¿Qué tanto se debe tomar en cuenta la estética del entorno a la hora de diseñar un edificio o casa?

LM: El ambiente externo es importante porque la arquitectura no puede vivir sola. La relación entre el espacio exterior, el interior, es fundamental en sitios como éste, donde la naturaleza es muy importante. Es parte del ambiente urbano. Por eso creo que no se puede dibujar únicamente una arquitectura sola, pensar en el espacio en tono como parte de la arquitectura es fundamental.

—¿Qué le parece la estética de Santo Domingo?

LM: Aquí está perfecta. Pero me gusta muchísimo la Ciudad Colonial, claro, es más fácil. Me parece que la parte moderna tiene más confusión, no tiene cultura pública, colectiva. Me gusta tanto el frente del mar que tiene un dibujo público interesante. Creo que la inversión en los próximos años será de hacer más espacios públicos. Ahí está la gran estrategia por el futuro, no tener únicamente espacios bonitos donde está la ciudad bella. Pensar espacios públicos buenos y colectivos en todos los sitios manteniendo una relación con la naturaleza importante.