Árbitro brasileña será la primera mujer en pitar en Mundial

RUSIA. La brasileña Fernanda Colombo, calificada como una de las mejores jueces asistentes de su país. Hará historia al ser la primera mujer en forma parte del plantel de árbitros. Colombo es modelo y licenciada en Educación Física de la Universidad Federal de Santa Catarina, y en diferentes entrevistas aseguró que llegar hasta esta edición del Mundial. Según informó Yurby Calderón de RCN.

"Me ha costado mucho llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el fútbol. No jugaba muy bien y cuando estaba haciendo la carrera de Educación Física, me ofrecieron meterme en un curso de arbitraje y me gustó. No ha sido fácil el camino. Arbitré en el Brasileirao C y en el B antes de llegar al A. Siempre tuve que estudiar y prepararme mucho para poder estar al nivel. Si no fuera buena, no estaría aquí porque todos somos profesionales".