Futuro incierto de Héctor Cúper, tras otra derrota de Egipto

SAN PETERSBURGO, Rusia. Héctor Cúper desconoce qué le depara el futuro ahora que Egipto está al borde de la eliminación en el Mundial. Los dirigidos por el argentino cayeron el martes por segunda vez en el certamen, esta vez por 3-1 ante la anfitriona Rusia.

Cuando se le preguntó si piensa que conservará su empleo como técnico, Cúper se mostró inseguro.

“Si me quiero mantener en un puesto, no depende exclusivamente de mí, si no están contentos con lo que he hecho, yo soy el primero que me voy, no tengo ninguna duda”, señaló Cúper. “Me parece que todavía tenemos un partido más. En el Mundial, es difícil decirlo, pero hay que esperar hasta el último momento, aunque las posibilidades son mínimas”.

Lo son. Sin puntos, la supervivencia de Egipto depende del resultado de este miércoles entre Uruguay, que tiene tres, y Arabia Saudí, que tampoco ha sumado.

El estratega argentino de 62 años ha tenido la batuta de la selección egipcia desde 2015, y construyó su equipo sobre la premisa de una defensa sólida y fiable. En el segundo tiempo del encuentro en San Petersburgo, la zaga no resistió y Rusia marcó tres veces.

La primera fue en un autogol del capitán Ahmed Fathi _veterano con 129 apariciones internacionales_, después de que el balón retrocedió a raíz de un despeje fallido. Al deslizarse con la intención de interceptar el esférico, Fathi no hizo sino enviarlo a las mallas.

“Hemos tenido entre 10 y 12 minutos malos al comienzo del segundo tiempo”, lamentó Cúper. “¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, a veces suceden... no creo que haya sido falta de concentración pero sí algo hemos hecho mal en defensa, porque creo que habíamos hecho un gran primer tiempo... En un partido que ha durado 94 minutos hemos tenido entre 10 y 15 minutos fatales, ésa ha sido la causa de la derrota”.

Fueron varias las desatenciones de Egipto en el segundo tiempo, algo sorpresivo en un equipo que logró anular a los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani, en el duelo anterior ante Uruguay, definido sólo por una jugada en el último suspiro.

El último partido de Egipto en el Grupo A será contra Arabia Saudí el lunes. Y podría ser también el último de Cúper al frente de esta selección.