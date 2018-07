RUSIA. Los hinchas japoneses, como en anteriores torneos, ya habían brindado imágenes de civismo limpiando las gradas tras los partidos de su equipo. Su selección dio otro ejemplo inhabitual el lunes, tras su eliminación ante Bélgica (3-2) en octavos de final. Los jugadores de los ‘Samuráis Azules’, pese a la gran decepción, fueron a saludar a sus hinchas al término del partido y se pararon educadamente a atender a los periodistas, igual que en los partidos que ganan. Limpiaron y recogieron igualmente su vestuario de Rostov del Don e incluso dejaron una nota de agradecimiento, con un “Gracias” en ruso, para las personas que trabajan en el torneo, acompañándola de pequeñas figuras en papel en la más pura tradición japonesa del origami. Un elegante adiós.

Que vengan los bomberos

Un pequeño salón repleto de periodistas a la espera de la conferencia del uruguayo Luis Suárez y una alarma de incendios que comienza a sonar, igual que un mensaje en ruso e inglés, que alertaba sobre peligro de fuego, pero nadie se movió. Las llamas nunca llegaron y el jefe de prensa de la selección uruguaya, Matías Faral, explicó la situación: el vapor de una ducha activó la alarma en el complejo hotelero ubicado a 20 kilómetros de Nizhni Nóvgorod donde la ‘Celeste’ armó su búnker desde el inicio del Mundial. Sin fuego y con Suárez listo para responder, un fallo en el sonido volvió a retrasar el inicio de la conferencia, algo accidentada.

Griezmann y Mbappé, en boca de todos

Kylian Mbappé acapara portadas y titulares en el Mundial, especialmente tras su doblete para hundir a Argentina en los octavos de final. Pero todavía no lo suficiente como para desbancar a Antoine Griezmann como jugador de la selección francesa con más presencia en redes sociales. La empresa especializada Digimind ha analizado el impacto de los jugadores franceses en redes sociales en Francia (Twitter, Facebook, Instagram, blogs...) y el más mencionado es Antoine Griezmann (18,2%), por delante de Kylian Mbappé (16,2%) y Paul Pogba (13,1%), justo antes del seleccionador Didier Deschamps (12,1%). En lo que se refiere a las selecciones, sin tener en cuenta a los Bleus, Brasil es el equipo que más impactos ha generado (40,7%), con clara ventaja sobre Portugal (22,1%) y Argentina (8,4%).

Difícil reconversión

Si el francés Patrice Evra esperaba dedicarse a ser comentarista de fútbol después de su carrera de futbolista, no ha comenzado con buen pie con su trabajo en esas labores para la cadena británica ITV, en la que opina sobre el Mundial. A los espectadores parece que no les está convenciendo el trabajo del jugador del West Ham. “Los grandes jugadores no son necesariamente grandes comentaristas y a veces los grandes jugadores son comentaristas malísimos, como ocurre con Evra”, valora el diario The Guardian. “Condescendiente” y “perezoso” son otras perlas que le dedican al francés, que también ha sido criticado por una actitud considerada sexista contra una comentarista de la cadena. Su trabajo fue valorado por el diario con un 1,5 sobre 10. Otros nombres salen mucho más airosos, como Slaven Bilic (9 sobre 10) o Frank Lampard y Cesc Fábregas, cada uno con un 8 sobre 10 de nota.

Lección para los All Blacks

La eliminación de Alemania en la primera fase del Mundial es un recordatorio de que en el deporte los gigantes caen y las sorpresas pueden saltar en cualquier momento. Así es como lo ha leído el capitán de la selección neozelandesa de rugby, Kieran Read, que considera la eliminación de la Mannschaft un aviso para los All Blacks, ganadores de los dos últimos Mundiales y que partirán como favoritos el año que viene en Japón-2019, en busca de una tercera corona consecutiva. “Es para ponerse alerta cuando ves que cuatro de los últimos cinco campeones del Mundial de fútbol han quedado eliminados en la siguiente edición en la fase de grupos”, señaló en declaraciones a RadioLive. Aludía también a las eliminaciones en su grupo de Francia en 2002, Italia en 2010 y España en 2014, cuatro años después de haber sido campeones del mundo.