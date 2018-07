Harry Kane, el niño rechazado por ser bajo y demasiado lento

LONDRES. Siendo apenas un niño, Harry Kane fue rechazado por el Arsenal y tuvo problemas por ser considerado demasiado bajo y demasiado lento. Hoy es la gran estrella del Tottenham y de la selección inglesa, con la que disputa el miércoles ante Croacia las semifinales del Mundial.

“Es uno de los nuestros”: en el Tottenham lo gritan alto y fuerte, pero el jugador londinense de 24 años no ha tenido precisamente un camino fácil hasta llegar a la élite y por momentos pareció tener imposible poder cumplir su sueño.

Nació en Walthamstow, a 15 minutos del estadio de los ‘Spurs’, White Hart Lane, pero antes de llegar allí tuvo un largo periplo, pasando entre otros por el Arsenal, el Millwall y el Leicester.

“Se podía ver pronto, aunque fuera muy joven, que golpeaba muy bien el balón”, recuerda en declaraciones a la AFP David Bricknell, entrenador de las categorías inferiores de los Ridgeway Rovers, un club célebre también por haber sido uno de los primeros trampolines para la carrera de David Beckham.

El Arsenal fue el primero que le ‘cazó’ para sus filas, pero luego terminó rechazándole.

- “Harry, el Arsenal te ha echado” -

El propio Kane explicó en febrero, en un artículo para la web The Players Tribune, cómo de difíciles fueron sus inicios inicios.

“Un día, cuando tenía ocho años e iba al parque con mi padre, él me puse el brazo sobre mi hombro y me dijo: Harry, el Arsenal te ha echado. No recuerdo qué sentí en ese momento”, explicó el jugador que lidera la tabla de goleadores de este Mundial con 6 dianas.

“Recuerdo la reacción de mi padre y lo que me hizo sentir. No me criticó. No criticó al Arsenal (...) Simplemente dijo: No te preocupes, Harry. Trabajaremos más duro y encontraremos otro club”, apuntó.

Fue un primer gran golpe para él. Kane tuvo desde el principio un camino mucho más complicado que el que tuvieron en su día otras grandes estrellas de la selección inglesa como Michael Owen o Wayne Rooney, que fueron progresando siguiendo un orden lógico y no de forma tan caótica como él.

El Watford marcó un antes y un después. Fue un triplete con ellos ante el Tottenham lo que convenció al club de sus amores, sorprendido por ese joven muchacho, para llamarle. Pero una vez más, las cosas no fueron sencillas.

“Cuando tenía unos catorce años, estaba al límite de no ser conservado en el equipo”, asegura el exdirigente del Tottenham Chris Ramsey a la revista FourFourTwo. “Siempre tuvo talento, pero era bajo y los jugadores bajos tienen problemas para abrirse camino”, apuntó.

Kane compensó su falta de cualidades físicas con una hipermotivación. “Un volumen de trabajo” y una “mentalidad” impresionantes en opinión del que era entonces director del centro de formación de los ‘Spurs’, Alex Inglethorpe.

- La inspiración de Tom Brady -

Fue cedido al Leyton Orient, al Millwall y al Norwich antes de su regreso con 20 años. Ese periplo pudo haberle desanimado. Se fue entonces en préstamo al Leicester, en aquel momento en segunda división, al principio de la temporada 2012-2013.

Kane toca fondo en cierta medida, relegado al banquillo del equipo. Fue un documental sobre Tom Brady, la figura del football americano, lo que le cambió definitivamente la vida.

Minusvalorado por su físico ordinario y dejado de lado por los cazatalentos, Brady fue apenas la opción 199ª en el draft, en la sexta ronda (de siete). Herido en su orgullo, apretó los dientes, se esforzó al máximo y ganó cinco Super Bowls con los New England Patriots.

“Fue una auténtica fuente de inspiración. Brady creía mucho en sí mismo, continuó trabajando y trabajando, casi de manera obsesiva (...) Fue como si se encendiera una luz en mi cabeza, aquel día, en mi sofá de Leicester”, aseguró tiempo después.

Unos meses más tarde, decidido a apostar por su sueño, Kane rechazó otra cesión y quiso demostrar al Tottenham que era un jugador para ellos.

“Era como poder ver mi sueño de niño, ahí, delante de mis ojos, pero sin poder alcanzarlo. Esperaba que alguien me lo acercara. Pero la vida no te regala nada. Hay que ir a por ello”, aseveró.

Ahora lo que quiere es ir a por el trofeo del Mundial, un sueño que tiene muy cerca.