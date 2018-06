Insólito: España destituye a su entrenador Lopetegui, a un día del Mundial

KRASNODAR, Rusia. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), insistió este miércoles en que se ha visto “obligado a actuar” con la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador español, remarcó la importancia de las “formas” y aseguró que no tuvo información de su fichaje por el Real Madrid “hasta dos llamadas cinco minutos antes” del anuncio oficial. A las 13.00 horas CET, en la sala de prensa del estadio Krasnodar, llegó el anuncio: “Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir”. Fue apenas veinte horas después de que el Real Madrid hubiera hecho oficial el fichaje del técnico al término del Mundial 2018. “Nos obliga a tomar una decisión. Es un día muy complicado. No me siento traicionado (...) Siempre he dicho que el mejor para llevar la selección es Lopetegui. Su trabajo ha sido impecable, pero las formas también son importantes”, explicó el presidente de la RFEF.

Luis Rubiales anunció la destitución y reconoce que no representa una solución idónea para el equipo nacional y afirma que era la única alternativa, luego de que el Real Madrid lo anunciara como su seleccionador, finalizado el Mundial. No se conoce quién reemplaza a Lopetegui.

Rubiales explicó que se ha despedido de Lopetegui “con un apretón de manos”. “Admiro mucho a Julen y le respeto mucho. Me parece un entrenador ‘top’ y eso obviamente hace más difícil tomar la decisión, pero desde luego en la RFEF ganar es muy importante y tener a los mejores, pero por encima de eso está cómo se hacen las cosas. Ahora es un momento que puede parecer que hay una tremenda debilidad, pero con el tiempo nos haremos fuertes, seguro”, indicó. “No voy a decir que ésta es la mejor de las soluciones, pero yo he llegado a la presidencia de la RFEF con una forma de actuar. Y no voy a traicionarme a mí mismo. Con responsabilidad y el apoyo total de toda la junta directiva y he hablado con todo el que tenía que hablar antes de tomar esta decisión”, valoró. “Lo que desde luego no podemos hacer en la RFEF es no cumplir con nuestros propios valores. Y eso es responsabilidad de la actual junta directiva y de todos los que formamos parte de la Federación. Es una situación difícil, muy dolorosa, nos habría gustado terminar lo más posible con Julen aquí, pero no hemos sido nosotros los que hemos determinado la forma de actuar. Se ha actuado de una manera que nos obliga a actuar. No hemos podido mirar para otro lado”.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a su llegada a la rueda de prensa convocada para anunciar la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador español, en Krasnodar, Rusia, el 13 de junio de 2018.