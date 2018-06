Maradona a su novia Rocío: Al “Pelu no le pasó nada”

SANTO DOMINGO. Diego Maradona explicó a su novia Rocío Oliva que su situación de salud está estable con lo que sale al frente, a viva voz, a los argumentos de su fallecimiento.

Maradona envía un audio a su novia que se dio a conocer.

El jugador tuvo un problema de salud al finalizar la primera parte del juego de Argentina contra Nigeria, en el que ambos se disputaban el avance a octavos de finales, billete con el que quedó el conjunto suramericano.

Maradona, que lleva por apodo El Pelusa, tuvo que ser asistido inmediatamente, pero según expuso no pasó a situaciones mayores.

“Hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorrespiratorio ni lesión ni nada, al contrario”, comienza Maradona el audio.

Y continúa: “Terminó el primer tiempo y me fui a hablar un rato con una gente que estaba ahí que va en contra de Tapia, que me pidieron...Yo primero que no soy comprable y segundo que si acepto ahora con ustedes es por el Cabezón Ruggeri que los presentó. Esa fue la charla, y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados mami, no sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido”.