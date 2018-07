Maradona vio “un robo monumental” a Colombia en octavos ante Inglaterra

MOSCÚ, Rusia. El astro argentino Diego Maradona, que se encuentra en Rusia siguiendo el Mundial, aseguró en la noche del martes que vio “un robo monumental” contra Colombia en la eliminación de los cafeteros en la tanda de penales ante Inglaterra (1-1, 4-3) en octavos de final.

“(Estoy) conmovido, porque cuando hablé con (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino la primera vez, dije ‘cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo’. Y hoy vi un robo monumental en la cancha”, explicó en su programa “De la mano del Diez” para la cadena venezolana Telesur.

“Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa. Acá hay un señor (Pierluigi Collina) que decide poner a un árbitro que, ya googleándolo, se ve que no se lo puede poner a dirigir un partido de esta magnitud”, agregó.

El árbitro estadounidense Mark Geiger, que estuvo seis meses sin dirigir partidos internacionales tras una polémica decisión en semifinales de la Copa Oro 2015 entre Panamá y México, señaló en el minuto 54 un penal de Carlos Sánchez sobre Harry Kane que supuso el 1-0 para los europeos.

“Yo lo tengo clarísimo. Geiger, estadounidense, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil (en un amistoso contra Colombia en 2012), que Nigeria lo acusó en la FIFA (por un partido de octavos de final contra Francia en Brasil-2014) y le dieron seis meses de suspensión (...) No es posible, esto hay que denunciarlo”, sentenció.

Maradona se unió así a las críticas de toda Colombia a la actuación arbitral frente a Inglaterra.

“Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro”, había señalado el ‘Tigre’ Radamel Falcao García visiblemente enfadado en la zona mixta posterior al partido.

“Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final”, añadió.