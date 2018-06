México espera sanción de FIFA por grito considerado homofóbico

MOSCÚ. Dentro de las próximas horas, México espera recibir una sanción de parte de la FIFA por el grito considerado homofóbico que emitieron sus aficionados en el partido del Mundial ante Alemania, admitió el martes el director de selecciones nacionales Denis Te Kloese.

La FIFA informó el lunes que había abierto un procedimiento disciplinario porque algunos seguidores mexicanos corearon la palabra malsonante cuando el arquero alemán Manuel Neuer se alistaba a realizar un saque de meta a los 24 minutos del encuentro en el Estadio Luzhniki de Moscú.

“Estamos esperando que esto se resuelva en menos de 48 horas, lamentablemente se sigue escuchando el grito y esto nos puede afectar como país”, advirtió Kloese al finalizar el entrenamiento de México. “Yo quiero pedir a la afición que por favor se abstengan de realizar el grito, porque hay un riesgo de que los expulsen del estadio y les retiren su identificación”.

En México, los aficionados acostumbran proferir el polémico coro, dirigido al arquero rival, cada vez que realiza un saque de puerta. Aunque la palabra es considerada ampliamente como un insulto, algunos niegan que tenga una intención discriminatoria.

Previo al encuentro algunos grupos de aficionados trataron de coordinarse a través de redes sociales para realizar otro cántico pero la propuesta no encontró la respuesta esperada. En los primeros despejes de Neuer, la afición azteca parecía cumplir con lo prometido, pero a los 24 minutos, la expresión se escuchó fuerte y clara en el estadio y en la transmisión por TV a todo el mundo.

“Yo lo que quiero pedir es que ya no usen ese grito porque no hemos terminado la primera fase y ya tenemos el problema”, agregó Kloese.

Una fuente dentro de la Federación Mexicana, que pidió el anonimato por no estar autorizada para dar información le dijo a The Associated Press que el organismo espera que la sanción sea de aproximadamente medio millón de pesos (unos 25.000 dólares).

El organismo rector del fútbol mundial ha multado en más de media docena de ocasiones a la Federación Mexicana de Futbol por los cánticos de sus aficionados en los últimos años. Sin embargo, se ha abstenido de imponer otro tipo de sanción.

“Este es un buen momento para pararlos, ojalá que la gente ya no lo grite y que haga algo diferente. No entiendo cómo hacen un viaje tan largo y que no los dejen entrar o los expulsen de un estadio, sería una lástima”, dijo el volante Marco Fabián antes de la práctica. “Esperemos que apoyen de otra manera, que canten el ‘Cielito Lindo’ o lo que sea, pero que se abstengan de gritar porque afecta a México”.