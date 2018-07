Palabras de amor a Modric, el icono restaurado de Croacia

Genio

Miroslav Ciro Blazevic, seleccionador de la Croacia que terminó en tercer lugar en 1998 (a la prensa croata): “En 55 años de carrera, jamás he visto un jugador así. Al envejecer, se ha convertido en más fuerte, más rápido. Es un genio del fútbol, sin ninguna duda. Tenemos que estar orgullosos de que Dios nos dio un genio semejante, como jamás habíamos tenido en nuestra historia. Da todo. Hace brillar a cada uno de sus compañeros. Gracias a su inteligencia, jamás le dará el balón a alguien que está en situación de peligro de perderlo. No. Lo conserva, encuentra el espacio para su compañero, y recién ahí da el pase”.

Predicador

Mario Stanic, exinternacional croata (en el diario Sportske Novosti): “Luka no juega al fútbol, lo predice. No hay que comentar su juego. Simplemente hay que mirarlo y admirarlo. Para aquellos que saben, no sirve de nada comentarlo. Para los otros, no se les puede ayudar. Es la humildad en el fútbol. Eso ocurre cuando el mejor, el más grande, juega considerando que su persona es lo menos importante. Es la piedra angular sobre la que Luka Modric ha construido su mausoleo y por lo que se ha convertido en el Dios del fútbol”.