Razones por las que Croacia ganará la final del Mundial

Energía

Que nadie les diga a los croatas que están demasiado cansados para el partido del domingo. Ese tipo de conjeturas sólo los inspiran.

Antes de jugar ante Inglaterra, el capitán Modric reunió a los jugadores y les dijo que la prensa inglesa los estaba subestimando.

“Hoy quiero que ellos vean quién es el que está cansado”, arengó.

La estrategia sirvió evidentemente para que los croatas sacara fuerzas de quién sabe dónde. Pero, ¿cuánta energía les queda para el envión final ante una Francia que figuró entre los tres equipos más jóvenes de los 32 que llegaron a este Mundial?

Manzukic tiene 32 años, los mismos que Modric. Ivan Rakitic es apenas dos años menor, pero sigue siendo influyente en el medio campo.

La edad promedio de Croacia es de 28 años. La de Francia, de 26.

“Cualquiera de mis jugadores me diría si no está al 100%”, consideró Dalic. “Aceptarían si no lo estuvieran y se perderían la final. Si son incapaces de dar todo durante el partido, yo esperaría que me lo dijeran”.