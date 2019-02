Así operó Odebrecht en República Dominicana

RD en el Top 3 de sobrecostos

Medina y Fernández pusieron al país en los top tres de la región que más sobrecostos otorgaron a Odebrecht. Una cantidad que equivale a 4.13 veces el presupuesto del Ministerio de Salud y el doble del Ministerio de Educación.

Consultada por este diario, la empresa rechazó “categóricamente” la “existencia de sobrecostos” y desconoció “cualquier información que indique sobrecostos” en las obras ejecutadas. Además, indicó que sigue “en disposición de colaborar con las autoridades de República Dominicanaˮ.

De las 18 obras, seis no están terminadas. En un recorrido por los proyectos, Diario Libre observó que algunas no parecen haber cumplido los fines prometidos. Un ejemplo es el Acueducto de la Línea Noroeste: no abastece de agua a comunidades como Cerro Gordo, Peña Arranchadero, algunos sectores de El Pocito, La Caída, entre muchas otras más de los municipios Mao y Montecristi, que figuraban en el proyecto inicial. Los elevados del Corredor Duarte no han mejorado el tránsito como estaba previsto: cada día hay más tapones. Y las hidroeléctricas Pinalito y Palomino no han generado la energía eléctrica prevista.