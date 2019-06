$!5 puntos importantes de la gestión humana de hoy

Innovar es producir cambios. En ecosistemas corporativos muchas veces provoca inestabilidad una gestión que olvida su principal fuerza de trabajo: sus talentos y que, a criterio de André Faleiros, Talent Manager del Cirque du Soleil, solo será favorable cuando la presión sometida, lejos de impulsarlos, los inmoviliza con sentimientos de miedo, desánimo o ahogo en un espacio sin tiempo.

Para él, una transformación saludable propicia la autonomía y el sentido que explica el por qué se hacen las cosas. Sin embargo, advierte que hay que estar claros, tanto los colaboradores como la empresa, de que la felicidad laboral de la que tanto se habla no depende de un solo factor, sino que está vinculada a ambas partes y otras externas como las políticas públicas y sistema de educación.

En este sentido Faleiros cuenta que los seres humanos somos mutantes y, cuando no tenemos la oportunidad de cambiar, tal y como es nuestro deseo, entonces podría desencadenarse un agotamiento improductivo. “Si tengo 10 años en mi trabajo y mis intereses no han cambiado y me siento bien, todo está bien, pero si por lo contrario nace una nueva necesidad, esta debe ser identificada por el gerente y evaluar las probabilidades de suplir lo que ese talento requiere; ya sea cambiando su rol o lo que vea pertinente”.

Respecto a los aspectos más importantes que se debe tener para innovar el experto enumeró: