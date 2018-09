Aceites, grandes aliados de belleza

Antes no se concebía fuera de la cocina: “¿Aceite? Pero si ‘eso’ es para la comida”. Como saben, los tiempos cambian. Así que, para no quedarse atrás, el aceite se quitó el delantal para ofrecer lo mejor de sí en pos de la belleza tanto interior como exterior.

Un Dato. El mentol está hecho aproximadamente de un 40% de aceite de menta.

Algunos mitos

Si te gustan los aceites, lo ideal es que los utilices de manera adecuada para que puedas aprovechar todos sus beneficios. Para ello, desentrañamos algunos mitos:

El de coco, ¿sirve para todo? Desde hace poco más de dos años, el coco es la fruta del momento. Tomarse una foto tomando agua directamente de la fruta y subirla a Instagram, arrancará muchos corazones. Hay una variedad considerable de marcas que distribuyen su aceite, tantas que a veces no sabrás cuál elegir en el supermercado. Si eres una de las fans del aceite de coco, presta atención. De acuerdo con el doctor Santos, “está prohibido en pieles grasosas”, y eso incluye, por supuesto, el rostro. Esto porque este aceite obstruye muy fácilmente los poros. Así que, si lo usas para desmaquillarte, no olvides lavar bien tu rostro después de hacerlo. En la única parte del rostro que puedes dejarlo es en los labios, y mejor si fue después de una exfoliación.

No hidrata ni humecta. Rescatando un artículo escrito en Estilos hace unos años, primero recordamos que hidratar es aportar agua y humectar es evitar que el agua se evapore. Dicho esto, anotamos lo que dice la dermatóloga Elizabeth Tanzi, entrevistada por la revista The Cut: “por su composición, los aceites cumplen una función emoliente y protectora que permite que la piel permanezca suave y humectada por más tiempo. Pero no humecta, por el contrario, esa “barrera” impide que los ingredientes que son verdaderamente humectantes e hidratantes cumplan su tarea. Por eso, lo ideal es aplicar las cremas hidrantes o humectantes primero, y luego el aceite”.

“Not a morning oil”. Hay personas que se consideran menos activas en horas de la mañana. Así mismo hay pieles que toleran menos los aceites a estas horas del día. El doctor Rafael Santos Pelegrín advierte a las personas con la piel grasa no usar aceites en horas de la mañana.

Alimenta los sentidos

Los sentidos son un camino hacia la aventura. El olfato puede llevarte a recuerdos del pasado o a historias que sueñas vivir. A lugares en los que estuviste o en los que algún día quieres estar. Solo basta con cerrar los ojos y aspirar. Mientras das cariñito a tu cuerpo, si eres de los que prefiere aromas, te sugerimos:

*Para relajarte: lavanda, eucalipto y manzanilla

*Para darte energía: los cítricos (naranja, limón, pomelo).