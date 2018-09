Adiós a las manchas

Que hombres y mujeres se preocupan por la aparición de manchas en cualquier lugar del cuerpo, sería minimizar el problema. Quienes lo han padecido o lo sufren gastan recursos innumerables para quitárselas de encima. Esto sin contar el estrés. El tema es delicado y hay puntos relevantes a tener en cuenta, muchos de los cuales nos aclara la dermatóloga Ana Núñez, quien recientemente impartió la conferencia sobre “Hiperpigmentaciones en pieles claras y oscuras, cómo manejarlas”.

El tono de la piel es uno de los factores más importantes al momento de tratar la hiperpigmentación. Los fototipos (capacidad de la piel para asimilar la radiación solar) en niveles altos, según la clasificación Fitzpatrick, que va desde el 1 hasta el 6, responden a la luz solar partiendo de sus propias características. Los más elevados son los del 3 al 6, que corresponden a la mayoría de la población latina y, por tanto, su vulnerabilidad es mayor frente a las manchas porque generan una mayor cantidad de melanina.

En otras palabras, las pieles claras y las oscuras tienen una reacción totalmente independiente atendiendo a los melanocitos, que son las células encargadas de producir el pigmento, explica la también docente del Instituto Dermatológico y de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”.

Las problemáticas más comunes son las post inflamatorias, para las que como medida preventiva la doctora sugiere el uso de protección solar y evitar esos procesos controlables, como en el caso del acné, de no pellizcarse la cara. Hay enfermedades dermatológicas inflamatorias que pueden causar tal imperfección, como también provoca las de tipo hormonal (melasma). Estas pueden ser producidas durante el embarazo, que ocupa principalmente la región malar, en la frente y el dorso de la nariz. No se pueden prevenir porque influye el factor genético, el prototipo de piel, o los anticonceptivos, entre otros motivos. La especialista comenta que en muchas ocasiones las personas con manchas en cuello, codos, axilas, escote, manos y entrepierna recurren desesperadas al láser, que en pieles pigmentadas no es el tratamiento que más conviene.

Para ello hay otras alternativas tópicas y orales que la combaten a la perfección y podrían ser ideales como los blanqueadores, los despigmentantes tópicos y las terapias combinadas. Sin embargo, no hay que utilizar cualquiera y he aquí la importancia de un especialista que indique el proceso ideal partiendo de un análisis. Hay varios tipos de despigmentantes, el más utilizado y con más efectos beneficiosos es la hidroquinona, que a su vez tiene como efecto secundario que a largo plazo puede producir un daño en el melanocito, causando decoloración irreversible. Pero no hay que desanimarse, la doctora resalta que hoy día hay muchos compuestos derivados de plantas que inhiben esta célula sin el efecto tóxico que ocasiona la mencionada sustancia. Al final, el mejor consejo se resume en prevenir e utilizar siempre protección solar.