$!Agua micelar, tu nuevo aliado beauty

Sí, como lo lees. Ya sea porque tu piel es muy sensible a las limpiadoras tradicionales, o simplemente porque quieres agregar a tu rutina de limpieza un producto que refresque y limpie al mismo tiempo, llegó el momento de darle ese ‘update’ a tu neceser. En este caso menos es más. El sueño de toda mujer. Un ritual de belleza rápido y cómodo. Un solo gesto de belleza posible con este producto, cada vez más popular, que se ha convertido en una solución perfecta, sobre todo para las pieles más sensibles porque limpian suavemente sin irritar.

Libre de alcohol y compuesto por unas moléculas llamadas micelas, cuyo trabajo es funcionar como detergentes en la piel, la libera de la suciedad absorbiendo cualquier resto de compuestos químicos, ya sea maquillaje u otras sustancias. ¿El plus? Que puede usarse en todo tipo de piel, no deja residuos de producto [tu rostro no quedará pegajoso ni engrasado], tonifica, y limpia con facilidad hasta el maquillaje a prueba de agua.