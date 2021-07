$!Cabello: seis tendencias de color que triunfarán este verano

Al hablar de los colores que más se llevarán en esta temporada (verano 2021) algunos expertos coinciden en que predominarán desde el rubio cremoso hasta el balayage caramelo. Por eso, en este artículo te compartimos una guía con los colores de temporada, para que vayas donde un profesional del color y solicites tu estilo favorito. ¿Ya hiciste tu cambio?, si aún no lo has hecho ¡toma nota!

Rubio mantequilla

Rubio coral

Chocolate

Según los expertos próximamente no veremos rojos brillantes, ya que esta tonalidad se fundirá con el color castaño oscuro para crear una especie de chocolate cereza. Este color sienta bien tanto a pieles cálidas como a oscuras, por lo que te puedes animar a llevarlo si estás buscando un color oscuro y de bajo mantenimiento. Ideal para quienes no disfrutan estar a cada momento en un centro de belleza.

Castaño y mechas

Las melenas castañas también van a seguir en tendencia, siempre con brillo; si antes no tenías mechas incluir unas mechas rubias añadirá un plus al look. Este rubio debe llevarse con matices sutiles solo para aportar luz y lograr un estilo muy natural.