$!¿Cómo tener el cabello saludable? 4 rutinas que debes hacer

Para mantener el cabello saludable y hermoso es necesario mantener realizar una cantidad de rutinas de forma correcta. No basta con invertir en productos caros, o específicos para tu tipo de cabello, sino pones atención a cada detalle del proceso. Con la belleza no solo se trata de lo que haces, sino cómo lo haces.

Lavarlo, cortarlo, peinarlo, secarlo, todo es importante y para cada cosa hay una forma correcta y una incorrecta que harán la gran diferencia con tu cabello.

Aunque muchas personas no prestan atención a estos detalles y confían 100 % es sus estilistas es importante conocer que sí existe un orden y que este puede alterar el producto, por eso la influencer y estilista Luna Rizada compartió por su cuenta de Instagram @lunarizada algunas recomendaciones para que cuando te toque hacerlo en casa, trates a tu cabellera de la mejor forma posible. O quien sabe, quizás hasta eduques a tu peluquer@.

La estilista, que se ha destacado en redes sociales por sus consejos y recomendaciones para tratar el cabello natural, compartió varias publicaciones que muestran tanto la forma correcta para hacer algunos proceso como la incorrecta, aquí te las compartimos para que dejes de cometer siembre el mismo error.

1. ¿Cómo colocas los productos?