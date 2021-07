Dr. Miguel Martí: “Ningún champú contribuye al crecimiento del pelo”

La alopecia es uno de los problemas más conocidos que trata la tricología. ¿Cuáles son sus causas? ¿Son diferentes entre hombres y mujeres? ¿Existen diferentes tipos de alopecia?

La consulta más frecuente es la alopecia, de la que hay más de 100 tipos. En el hombre hay un 60% de posibilidades en que, en algún momento de su vida, sea propenso a tener alopecia, ya sea por pérdida del volumen en el pelo o afinamiento del mismo. En la mujer ocurre igual, aunque en un porcentaje menor, en un 40%, pero la incidencia y la gravedad dependerá de la cantidad de genes involucrados. La alopecia tiene una carga genética muy importante, entre mayor cantidad de genes involucrados, a una edad más temprana aparecerá esta pérdida de cabello, esta alopecia androgénica.

¿Qué factores contribuyen a la caída del cabello?

La exposición solar, el lavado continuo, el agua de mar, el agua con cloro, procedimientos cosméticos como el alisado (más o menos el 40% del volumen capilar se pierde después de un alisado) o la mala selección cosmética, que origina procesos inflamatorios en el cuero cabelludo que son interpretados como caspa, pero realmente son reactivos a la mala selección de champús y acondicionadores.

La mala higiene puede fomentar también la caída del cabello. Dietas en extremo, después de los partos y existe también la alopecia post-Covid. Es un grupo grande de causas y, claro, está también el factor genético que influye en la caída del pelo.

¿Cuándo debería preocuparnos la caída del cabello?

Cuando perdemos más de 150 pelos al día. Pero nadie cuenta los pelos que se caen, nos damos cuenta, en el caso de la mujer si tiene el pelo largo, cuando esta ha perdido volumen capilar y el grosor es diferente. En los hombres (y mujeres) empieza a dibujarse una forma en la que visualiza más el cuero cabelludo y que se llama patrón alopécico, como las entradas. En la mujer la pérdida de cabello es diferente, la línea media se hace más ancha y se visualiza el cuero cabelludo, y también hay mujeres que lo pierden siguiendo un patrón masculino, pero generalmente uno se preocupa cuando uno se ve el cuero cabelludo, tanto en hombres como en mujeres.

¿Después de un transplante, el pelo puede volverse a caer?

Sí, los transplantes son una opción terapéutica, pero no es la única o la primera opción que seleccionamos en un paciente que tiene alopecia. Los transplantes están encaminados a poner pelo en las zonas donde no va a crecer más, aunque demos la medicación adecuada. Pero las alopecias se van extendiendo y las zonas comprometidas se van modificando, por lo cual si hacemos un procedimiento quirúrgico y no damos un medicamento antes del procedimiento para mejorar la zona receptora, y no damos medicamento en la continuidad del tratamiento, es muy probable que el paciente aumente su alopecia, el pelo que se trasplantó se pierda en algún porcentaje y la alopecia continúe. Es importante la complementación de los fármacos con una cirugía.