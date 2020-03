$!El color en tendencia para el cabello en 2020

Lo mejor de todo es que a la hora del tintado, es de los menos agresivos para la hebra porque los niveles de peróxido son menores. En caso de que ya exista maltrato, el mercado cuenta con baños de color que cubren esta necesidad mientras te permiten lucir a todo nivel con lo más in de la temporada.

En la belleza cada color de cabello tiene su fama, de que tales premisas sean ciertas o no es otra cosa. Se dice que las mujeres castañas y demás tonalidades marrones son serias, responsables, inteligentes y muy trabajadoras, que tienen un atractivo misterioso y que evocan tranquilidad. ¡Perfecto!, justo lo que necesitábamos para este 2020 y es la tendencia en cuanto a color para la cabellera.

Ideal para las que tienen un negro azabache y no se quieren cambiar tan drásticamente, tienen la opción de migrar y aplicar unas cuantas luces o dejar la base negra en el crecimiento para aplicar el marrón en las puntas, al estilo ombré. Con él ya puedes lanzarte y, no al vacío, con el tono ceniza en las puntas, que quizás deseaste, pero no te atrevías por miedo al desastre.

De las musas que te pueden servir de referencia sobre el sofisticado tono, está Selena Gómez, Nathalie Portman, Dakota Johnson, Angelina Jolie, Ariana Grande, Leighton Meester, entre otras muchas.

¿Te animas?