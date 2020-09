$!Zendaya cumple 24 y celebramos repasando sus mejores estilos de cabello

Su manera de arriesgarse tiene mucho que ver con el cabello. Cada vez que la vemos en un evento público lleva un look distinto en su melena con el que nos demuestra que no se acompleja para nada de su textura rizada y que saca ventaja al máximo a su versatilidad. Aprovechamos que hoy primero de septiembre Zendaya cumple 24 años para repasar nuestros estilos de cabello favoritos de la actriz.

Zendaya ha pasado de ser estrella infantil de Disney a una de las celebrities más aclamadas de las alfombras rojas. Con ella es imposible quedar decepcionado, pues la joven actriz sabe bien que para llamar la atención no basta con ir bien vestida, sino que hace falta atreverse a más.

Afro salvaje

Para el año 2017 Zendaya todavía era una chica Disney (protagonizaba y coproducía la serie infantil 'KC Undercover'), pero también se abría paso en Hollywood tras los estrenos de 'Spider - Man: homecoming' y 'The major showman'. Si para ese entonces había quienes no la conocían, sin dudas empezaron a saber de ella luego de su aparición en la Met Gala de ese año, donde decidió llevar un peinado afro salvaje con flequillo. Completó su look con un maquillaje muy sutil en los ojos y unos labios en tono coral brillante que combinaba con su vestido.