$!Cuidados cardiovasculares en Semana Santa

Época de reflexión y descanso, es importante si padece de alguna cardiopatía o enfermedad metabólica como diabetes, tomar en cuenta algunas acciones para no aumentar el riesgo de descompensación o eventos agudos.

Conducir con prudencia es siempre un buen consejo, descansar las horas requeridas por nuestro organismo (8 horas mínimo), tomar suficientes líquidos hidratantes (siempre y cuando no posea cardiopatía con falla) ya que debe hacerlo bajo supervisión médica, evitar bebidas alcohólicas, comidas con alto contenido en sal, grasas o azúcares, ya que no solo es causa de descompensación cardiometabólica si no también de pancreatitis.

Si vas a vacacionar lejos en avión, más de 4 horas lo correcto es hacer paseos cada dos horas, movilizar los miembros inferiores o usar medias anti embólicas, así evitamos trombos o coágulos en las piernas, usar ropas cómodas también ayuda.

No olvidar tus medicamentos prescritos por tu médico, ya que faltar o saltar dosis, puede traer como consecuencia un evento agudo.

Realizar ejercicios, aprovecha la tranquilidad de la ciudad para hacer paseos caminando, así contribuyes a disminuir tu riesgo cardiovascular.

Siempre es adecuado, verificar con tu médico que estás en pleno control de tus afecciones previo a vacacionar.

No minimizar síntomas cardiovasculares, como palpitaciones, dolor torácico, fatiga, sudoración, pues esto implica un retraso en diagnóstico y tratamiento de un evento que puede incluso llevar a la muerte. Tu deber es acudir al centro de salud más cercano.

¡Cuida de ti y los tuyos!