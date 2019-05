$!¿Cuándo nos hacemos adultos plenos?

Adultos plenos nos hacemos cuando rompemos el cordón umbilical y somos capaces de llevar nuestra propia vida. No diferencio entre hombre y mujer, hoy los roles están muy entrelazados y ambos son proveedores en el hogar. Ser adulto pleno no es una obligación ni privilegio de alguno de los géneros. Entender que la sociedad ha evolucionado es importante para encontrar las diferencias entre antes y hoy. Muchos piensan que hay que volver a criar como se hacía hace algunas décadas, eso es criar para una realidad que ya no existe. Prefiero pensar que debemos evolucionar para lograr lo que antes se lograba. Es más, estoy convencido que los métodos que en general hoy usamos no darán resultados en la crianza de los que en el futuro cercano serán adultos plenos.