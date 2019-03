$!¿Cuándo valoro los extras de ser asalariado?

En tiempos en que ser asalariado es vendido como el peor enemigo de un trabajador quiero que veamos algunos parámetros que los que trabajan por una compensación regular tienden a valorar. Los extras de ser asalariado tienden a no ser valorados a su debida medida ni en su debido tiempo. Tanto por los que los reciben, por los que los dan, ni por los que venden la idea de que ser empleado es la peor decisión que existe.

Como paradoja, los que más lo valoran son los que no tienen ese tipo de extras... ya sea porque han perdido el empleo, o porque son independientes... y muchos que se dan cuenta al momento de su retiro.

Como siempre, quiero aclarar mi posición antes de causar más malos entendidos de lo necesario: no considero que ser empleado es para todos, como tampoco ser independiente creo que lo sea. Depende mucho del temperamento y la formación. Cada cual lo que debe hacer es elegir la opción que le acomode para estar feliz con lo que hace en el día a día.

Veamos ahora algunos extras que los asalariados valoran... principalmente al momento de tomar la decisión de cambiar de trabajo o de forma de ganarse la vida:

• Ambiente de trabajo. Aunque siempre puede haber roces, porque las relaciones humanas son tierra fértil para los conflictos, pasar nuestro día con personas de agrado es de gran valor. Conozco gente que por un aumento salarial no son capaces de cambiar de empresa, debido a la atmósfera de trabajo lograda en su empleo.

• Equilibrio entre el trabajo y lo personal. La familia está por lo general en primer lugar. Pensamos que el trabajo se traga este factor, en realidad si no fuese por el bienestar personal quizá no trabajáramos en ese lugar. Cuando una empresa logra que sus colaboradores tengan un mejor balance, consigue un personal más comprometido y eficiente. Lo interesante que encuentro es que los líderes que logran esto con sus colaboradores son los que se ocupan de que no estén demasiado tiempo en la empresa. La fórmula es enseñarlos a ser eficientes y efectivos, teniendo así su trabajo al día. Técnicas de manejo asertivo de las tareas es una de las soluciones; las que enseño por extenso en mi libro “¿No tienes tiempo?”.

• Compensación adecuada. Es fácil decirlo... la realidad es que hay una composición muy extensa: lo que cree el empleado que merece, lo que piensa que la empresa debería pagar, la percepción de lo que otros ganan, etc. Lo verdaderamente importante es que cada uno sepa manejar sus finanzas personales, de lo contrario el dinero nunca será suficiente.

• Expectativas de crecimiento. El éxito es una de las necesidades a cubrir. Cuando el humano siente que podrá subir suele sentir motivación. Si no hay esa oportunidad, lo mejor es que siempre pueda ver hacia afuera. Tener gente motivada, aunque un día cambie de empresa, es más importante que tener un personal por mucho tiempo.

• Facilidades de capacitación. Los que quieren crecer las valoran. Los que se quejan de otro “curso más” no quieren caminar en la vida. Paradójicamente, muchas empresas ofrecen capacitación y tienen personal apático a ellas. ¿Será por mala elección de capacitadores, temas o colaboradores? Son tres variables a tener muy en cuenta.

Como vemos, no todo es malo en ser dependientes de un empleador.