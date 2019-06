$!Enojarme está permitido

Pocas cosas o personas logran sacarme de mi equilibrio emocional. Hace pocos días, luego de saltearme varios cruces de calle complicados llegando a la hora pico de un viernes, me di cuenta que me sería muy fácil llegar al último semáforo que me quedaba. La calle relativamente despejada y el gran cruce a la vista. El semáforo cambiaría a rojo y al próximo toque habría pasado mi último obstáculo para salir de la ciudad y tomar la carretera hacia el bello norte.

Craso error. Un agente de tránsito decidió ser más inteligente que el inteligente y caro semáforo. Se colocó bajo el amigo de colores y quedó un buen tiempo dando paso a un solo lado, a tal punto que ya no pasaban vehículos y él seguía. No les haré este cuento largo porque todo habitante de Santo Domingo sabe que se puede ver el color verde en tres oportunidades y no recibir paso.

Me enojé. Miré para atrás y la calle que hasta ese momento era normal ya le costaría 20 minutos a cualquiera recorrerla. Mi sangre hervía y mi corazón latía con fuerza y rapidez; estaba preparado para la batalla. Adrenalina, cortisol y dopamina corrían por mis arterias... había llegado el momento de retomar el control.

Cuando termino enojándome los perdedores somos los míos y yo. Dominar la emoción no es tan fácil, prefiero trabajar en prevenirla... y si no pude, llega el momento de subyugar la reacción.

La solución es darme cuenta a tiempo que se rebosará la copa y abstraerme de la situación. Muchas no las puedo cambiar. Dejar que la emoción me domine es poco productivo, terminaría explotando. Respirar profundamente y reconocer que no puedo cambiar lo que está pasando es mi actitud, o sea, llevar al consciente y dominar el tiempo que duraré con la emoción no productiva.

Cuando puedo precaver con antelación es aún mejor: Salir con el tiempo contado, por ejemplo, no me ayudará a llegar relajado; tampoco tocar la bocina, eso me enerva más a mí que a los demás; saber que algo que mis hijos están haciendo terminará en una situación que no quiero, me ayuda a accionar calmado con antelación, como detallo en mi libro Migomismo.

Si dejamos que la emoción domine nuestra reacción actuaremos como humanos prehistóricos. ¿Sería preferible que accionemos racionalmente en vez de rendirnos ante la reacción emocional?