$!¿Quieres multiplicar lo que tienes o deseas tener más?

Viendo comentarios en las redes a mi artículo de la semana pasada me doy cuenta cada día más de las decisiones tan fuertes que tenemos los humanos. Ellas nos llevan a donde deben llevarnos, pero no siempre a dónde quisiéramos estar.

Hablé en mi escrito de cómo invertir en estos tiempos de bajos rendimientos. Y las primeras reacciones no se hicieron esperar. Comentarios como: “Invertiré mis líos”; “tengo todo, solo me falta el dinero”; “deposítame en mi cuenta que yo te doy intereses mensuales”; y así varios más. Sé que estos mismos volverán a arremeter contra mí en este escrito... y con más fe ahora.

Algunos dejaban sentir que por yo escribir de inversiones estaba insultando al que no tenía para invertir. “¿Es culpa mía?”, pude haberme cuestionado al ver algunos cuasi insultos.

Decía Einstein: “Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es lo que llamo: locura”.

Tienes líos y no haces nada para cambiar tu comportamiento: ¿Qué tendrás dentro de 2 años? Si yo tuviera que responder, y sin tener una bola mágica, diría que más líos. ¿Y el que no tiene nada?, seguirá sin tenerlo porque todo lo que multipliques por cero, cero dará. Solo el que haya actuado para construir capital podrá tener más haciendo lo mismo.

¿Quién es responsable de que tenga líos?

Claro: el mundo, la sociedad, mis padres, algún hermano, los hijos, el creador, la primera guerra mundial, algún faraón egipcio, etc. Por lo tanto, esperaré que ellos cambien lo que quieren hacer con mi vida para que mis líos desaparezcan. O mejor, jugaré a la lotería.

Una mala noticia: Si juegas a la lotería y los involucrados en que no tengas buenas finanzas se enteran, te pasará lo mismo que hasta ahora. Es más, si no se dan cuenta y llegas a ganártela harán todo lo posible para que termines peor que antes de tener “suerte”.

Me imagino que mis detractores de la positividad no han leído hasta aquí, porque la mayoría de los que se quejan de mis escritos que ayudan a construir no leen más allá del título. De lo contrario quizá no tuvieran de qué quejarse, eso los pondría muy tristes.

Con lo que desearías que te quedes es con la impresión de que lo que has hecho te ha llevado donde estás. La decisión de lograr lo que quieras dependerá de lo que hagas. Ya sabes lo que multiplicas haciendo lo mismo. Hacer algo diferente lleva hasta dolores, pero las recompensas suelen valer la pena... mucho.