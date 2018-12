$!Si recibo una indemnización o dinero extra: ¿debo pagar deudas?

El que tiene deudas y recibe un dinero no esperado debe tomar la decisión de qué hacer con las deudas.

Hace unos días recibí nuevamente una pregunta que se ha convertido en más frecuente de lo que quisiera. A una seguidora de mis publicaciones le llegó una mala hora en el ámbito profesional... fue despedida. Aunque si es mala se verá después de un tiempo, si aprovecha el cambio no habrá sido mala.

A algunos también les puede suceder que se ven con un dinero extra y no saben qué hacer, si guardarlo o pagar las deudas. La pregunta siempre la respondo con un “depende”.

• El que recibe una indemnización. Podríamos pensar que no tener el cargo mensual de las deudas puede resultar un alivio. Y en realidad suele serlo. El inconveniente viene cuando nos tenemos que pasar varios meses sin producir o que los ingresos no sean suficientes. Quizá nos quitamos alguna cuota de arriba, eso puede ser bueno. Lo malo es que si el dinero no alcanza para los gastos mensuales deberíamos tener una reserva para pasar el tiempo hasta conseguir un empleo o entradas que nos permitan no tener que tomar más préstamos.

Lo ideal es guardar el dinero en un producto financiero que solo lo podamos tocar una vez al mes. Cada vencimiento decidir si tenemos que sacar una parte para los gastos y reinvertir el resto. Disciplina es el dogma más valorado en estos casos. Cuando se restablezcan las fuentes de ingreso frecuentes podemos tomar lo que queda, o una buena parte del capital no utilizado, y reducir las deudas de consumo. Si las puede pagar por completo, mucho mejor.

• El que recibe un dinero extra. Vamos a separar en dos vertientes:

1. El empleado: para mí no hay dudas. A menos que tenga un plan de hacer algo productivo con el dinero, la opción es amortizar las deudas. Iniciando por las más caras. No aconsejo hacer pago a todas, sino por orden de tasa de interés anual. Si se paga alguna por completo y sobra, entonces a la siguiente. Como sugerencia extra, la cuota que se ahorrará por saldar una deuda debe ir a amortizar la siguiente. El método completo está en mi video “5 pasos para salir de las deudas”, lo puede ver en YouTube: http://bit.ly/SalirDeLasDeudas.

2. El independiente: mucho cuidado. Los ingresos variables tienden a engañar a la mente. En algunos meses podemos recibir más, eso no es dinero extra. En los meses venideros tendremos que buscar de otro lugar para poder cubrir el presupuesto. Como aconsejo en mi libro “Arco Iris Financiero”, el independiente debe tener una cuenta de ingresos de su ocupación y otra donde se pague a él mismo como si fuera un salario. Los ingresos hay que verlos con visión anual. Si al cabo de 12 meses hay mucho sobrando, es hora de amortizar deudas... nunca antes. De lo contrario, terminará teniendo que buscar prestado para cubrir los meses de menos ingresos o de más gastos.

Como vemos, “todo depende”. Lo importante es no descapitalizarse para no tener que buscar más dinero para cubrir gastos corrientes. Si pesada es la cuota de un préstamo de consumo, más pesada es la decisión de buscar dinero para poder finalizar el mes.