$!El estilo de vida que llevan los jóvenes cada vez es menos saludable

El aumento de eventos como infarto en jóvenes, nos preocupa de manera importante, y sin dudas el estilo de vida menos saludable conlleva a sobrepeso, diabetes e hipertensión a edades tempranas, potencializando afección cardiovascular.

Y si además adicionamos consumo de bebidas energizantes, alcohol en grandes cantidades, estrés, uso de cigarrillos en todas sus modalidades, drogas, sin dudas explicaría el incremento en nuestras consultas de pacientes jóvenes con historia de ya un evento cardiaco incluso antes de los 40 años o hipertensión antes de los 30.

Ya en nuestros tiempos, las enfermedades cardiovasculares no son simplemente el historial de una persona añosa, sino que con mayor frecuencia, existe aparición de esa patología en época temprana de la vida de un adulto.

El efecto tóxico cardiovascular, de uso de drogas, favorece al infarto en esta generación. Las bebidas energizantes, aumentan el estrés del corazón, y puede conllevar a muerte por otro mecanismo que no es oclusión de una arteria, como arritmias no benignas, y aumenta el riesgo si la persona ya padece de alguna cardiopatía incluso congénita o no.

En las mujeres por igual, antes se incrementaba el padecer cardiopatía en la menopausia, pero al aumentar el factor estrés, incremento de eclampsia, preeclampsia, esta se puede hacer manifiesta mas temprano.

Los hábitos saludables, dieta sana, buen descanso, evitar tabaquismo y anticonceptivos, hacer ejercicios favorece a disminuir el riesgo.

No deben minimizar síntomas, aun seas joven, lo correcto es consultar con su médico, además conocer tus números de tensión arterial, lípidos (colesterol y triglicéridos), glicemia, peso, luego de los 20 años, así como si existe historia de diabetes, hipertensión, infarto o muerte súbita, en tu familia hacer las evaluaciones periódicas para el adecuado control de factores de riesgos de manera temprana.

¡Cuida de ti y los tuyos!