$!Chagas, enfermedad desatendida

La enfermedad de Chagas pertenece al grupo de “Enfermedades desatendidas”. Descrita hace más de 100 años por Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas en Brasil, y que la madre puede pasarla al feto (transmisión vertical). La adquiere la persona a través de un vector (chinche) que se alimenta de sangre de los vertebrados. En la fase aguda hay fiebre, cefalea y dificultad respiratoria, o ser asintomática, y a largo plazo, trastornos digestivos, cardiovasculares, neurológicos o muerte súbita por daño del músculo cardiaco. El diagnóstico se hace en la sangre del paciente donde encontramos el parasito o sus anticuerpos, de mucho valor en la mujer embarazada sin síntomas. Es una enfermedad con una gran carga de estigmatización social ya que se asocia a la pobreza. Pero, la globalización y las migraciones han permitido que en España se hayan registrado 60,000 casos y 300,000 en los EE.UU., también en Alemania, Australia, Francia, Italia y Japón, razones para no seguir desatendiéndola. Anualmente nacen 9, 000 niños con Chagas, 1.5 millones de personas la padecen en Argentina y 8-9 millones en todo el mundo. Es un problema de salud pública para el que existe un programa mundial con el objetivo de que para el año 2030 no nazca un niño más con esta enfermedad. Aunque no se ha reportado en el Caribe, ante las evidencias, debemos preguntarnos ¿puede haber Chagas en nuestro país? Es casi seguro.

Su tratamiento además de costoso siempre ha sido ineficiente, sin embargo, en Argentina y en los EEUU se ha aprobado el Benznidazol con buenos resultados y mínimos efectos secundarios en la población pediátrica. “Es un medicamento esencial para el tratamiento del Chagas una peligrosa enfermedad que afecta de 6-8 millones de personas en el mundo” (OMS).

Si es una enfermedad endémica en Sur América y otros países de la América hispana y, habiéndose extendido a Europa y a los EE.UU. ¿puede RD ignorar esta realidad? Pienso que no, que más bien, debemos invertir más en nuestro sistema sanitario y de prevención para que en el año 2030 podamos decir, que somos un país en las vías de un desarrollo verdadero. Porque hemos estado contribuyendo a una mejor salud y bienestar del niño y de toda la población nacional.