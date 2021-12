¿Cómo fortalecer nuestro sistema de defensa?

A casi dos años de la pandemia COVID-19 con tantas personas vacunadas de manera incompleta y otras tantas sin una tercera dosis de refuerzo, no debe extrañarnos que el nuevo coronavirus se siga replicando y produciendo nuevas variantes como la recientemente anunciada ómicron de la que no sabemos cómo se va a comportar. Porque si hay algo que los virus saben hacer es mutar y producir nuevas variantes cuando encuentran el terreno fértil de personas que no están inmunizadas.

Para protegernos, debemos vacunarnos, y para fortalecer nuestro sistema inmunológico que es una excelente manera de protección, podemos hacer cosas muy sencillas que están a nuestro alcance.

Los adultos, dormir al menos 8 horas y los niños 12 horas por las noches. Mientras dormimos descansa nuestro cerebro, liberamos las hormonas necesarias para nuestro desarrollo y bienestar, baja la presión arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria, y al día siguiente vamos a rendir más y mejor.

Hacer alguna actividad física o deporte que no sea extenuante, porque al hacerlo, se producirán en nosotros unas endorfinas o neurotransmisores con unos efectos similares a los analgésicos y a los opiáceos, pero sin tener que drogarnos.

Alimentarnos de manera saludable y comer poco varias veces al día, evita enfermarnos y nos hace resistentes a las enfermedades de todo tipo.

No fumar.

Y, si desea una buena bebida, aprendamos a degustarla de manera racional, sin necesidad de embriagarnos.

Madres: amamanten y vacunen a sus hijos.

Hacer vida al aire libre en familia. Alimentar el espíritu oyendo una buena música o leyendo una buena obra. Viendo un buen cine, desechando las conversaciones y a las personas negativas y rodeándonos de buena compañía. Fortalecer la vida interior propiciando la actitud del agradecimiento en nosotros y en nuestros hijos, expresándolo si así lo desea en momentos de meditación y oración, agradecer todas las cosas que nos suceden a diario sin dejarlas pasar desapercibidas.

Todo lo dicho, es una manera simple y a nuestro alcance que va a fortalecer nuestras defensas naturales no solo contra el nuevo coronavirus, sino contra cualquier otro virus y sus variantes. Pero ojo. Sin olvidar hacer uso de las herramientas que la ciencia pone a nuestro alcance. Y las vacunas, son una de esas herramientas. Las responsables de salvar millones de niños y adultos cada año en todo el mundo.