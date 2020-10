Desarrollo e implementación de tecnologías esenciales para los próximos años

Microsoft y Google se pelean los precios

En esta edición de Martes de Tecnología analizamos las nuevas renovaciones en el catálogo de productos de Microsoft y Google, equipos que fueron creados para batallar en base a un bajo precio.

Laptop Go. Este nuevo computador es bastante interesante dentro del sector. En cuanto a diseño, mantiene la misma estética de la línea Surface, la cual es bastante premium. El monitor es de unas 12.4 pulgadas de tamaño con una resolución de 1536x1024. Mientras que dentro se encuentra un procesador de décima generación Intel i5 para potenciar las dos configuraciones que ofrece Microsoft, una con 4GB RAM y 64GB de almacenamiento; por otro lado, otra con 8GB RAM y 128/256GB de almacenamiento. Un punto débil es que cuenta con sistema operativo Windows Home S, que no permite al usuario instalar programas o aplicaciones que no estén dentro de la tienda oficial de Microsoft. En tiempos donde buscamos un computador barato y de calidad, nos llega esta opción, que se convirtió en la mejor calidad-precio para los consumidores. Precio: US$ 549.99 - 699.99 - 899.99.

Google TV. La primera generación del Google Chromecast fue un éxito total, y a siete años de su lanzamiento vemos la evolución más completa. El nuevo modelo del Chromecast le dice adiós a la tradicional interfaz por el nuevo servicio “Google TV” y a un mando a distancia a través del cual los usuarios pueden acceder a todo el contenido streaming de plataformas como Netflix o YouTube TV, servicios que tienen botón de acceso directo en el control. Este dispositivo está pensando para competir contra los Fire Stick TV de Amazon y los ROKU. Precio: US$ 50.

Pixel 5G. La quinta generación del Google Pixel es un cambio radical en la estrategia de negocios que la empresa viene realizando desde el inicio de la marca. Con el modelo Pixel 5G la empresa apuesta de lleno por la optimización completa de su sistema operativo y el excelente software para la toma de fotos y videos. Mientras que en cuanto a poder, los de Mountain View han optado por procesadores menos poderosos, pero que funcionarían como si fueran de gama alta por la “optimización del OS”. Las especificaciones de este equipo son la de una pantalla de 6 pulgadas a 90Hz, procesador Snapdragon 756G, 8GB RAM, batería de 4,080mAh y certificación IP68 a prueba de agua. El módulo de cámara trae doble lente, el principal de 12.2MP y el segundo es un ultra amplio de 16MP. Precio: US$ 699.