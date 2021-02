$!Cepillando sus dientes

Pregunta: Tengo un schnauzer de tres años, y el problema es que su aliento huele mal, muy mal, hasta el punto de no querer ni cargarla. Le he puesto enjuague bucal de humanos pero no ha servido. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: La enfermedad de los dientes y encías es una amenaza para la salud de las mascotas y la mayoría de ellos la sufre en algún momento de sus vidas. Las partículas de comida que se quedan entre los dientes se mezclan con bacterias formando una placa de sarro. Estas mismas bacterias, además de causar la inflamación de las encíasy el mal aliento, pueden ingresar al flujo sanguíneo y producir cualquier tipo de infección.

El cepillado dos o tres veces por semana con una pasta de dientes especial para perros puede ayudar a reducir las enfermedades de los dientes, pero existen otras opciones.

Cada quien debe determinar la qué le resulta más práctico y lo que le funciona mejor con su perro, pero todos debemos cuidar los dientes de nuestras mascotas.

Además, es recomendable hacer una profilaxis dental profunda una o dos veces al año.

Existen alimentos especiales, enjuagues bucales, especialmente para perros, que ayudan a prevenir y controlar la enfermedad de dientes y encías que es donde se origina el mal aliento.