$!La perrita lo destruye todo

Pregunta: Cordial saludo de antemano. Mi perrita chihuahua No. 2 me está acabando con todo lo que encuentra por delante, sean medias, zapatos, los muebles, etc.

Ella tiene un hueso pero es cuando le da la gana que lo usa. Ya estoy que no encuentro qué hacer. No se le puede dejar abierta la puerta del baño porque tumba el zafacón y saca los papeles por toda la casa.

Hasta he pensado enviarla para el campo...

Gracias por su tiempo.

Respuesta: Los perros destructores son un gran problema. Esos perros, lamentablemente, terminan abandonados o regalándolos tal cual es tu pensamiento.

Los perros destruyen cosas por muchísimas razones. Aquí enumeramos las más comunes.

Personalidad, Algunos perros simplemente son más destructores que otros. Con disciplina y mucha paciencia esto tiene solución.

Aburrimiento, suelen destruir cosas cuando sus propietarios no están.

Ansiedad. Los perros son animales sociales que necesitan contacto con otros seres.

Mala educación. Simplemente y es la más común, las personas no educamos a nuestros perros. La educación debe comenzar desde que el perro llegue a la casa de meses. Si desde un principio el perro rompe un zapato y como está cachorrito se lo celebramos, entonces no esperemos que no lo haga cuando sea adulto.

Debes saber cuál de estos factores está afectando a tu perrita para entonces contrarrestarlo.