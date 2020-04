$!Sin experiencia con el cachorrito

Pregunta: Hola doctor: llegó a mi casa una chihuahua de mes y medio y no sé nada de mascotas pero pienso que come muy poco, sólo una onza de leche dos veces al día y 7 croquetas para cachorro. Realmente me preocupa mucho, ¿qué debo hacer?

Respuesta: Qué bueno que te llegó un cachorro y más en esta época que tenemos que estar en la casa todo el tiempo, ya que esto le traerá alegría a la familia y principalmente a los niños.

Lo primero que debes hacer es desparasitar y vacunar a tu cachorro ya que a los 45 días hay que vacunarlo. Las clínicas veterinarias están abiertas en horarios especiales.

Si es necesario puedes bañarlo a esa edad pero con agua tibia y secarlo inmediatamente.

En cuanto a su alimentación, el cachorro todavía se está adaptando a su nueva comida ya que solo tomaba leche de su mama. Debes comprarle alimentos balanceados especiales para cachorros ya que cubren todos los requerimientos los cuales le permitirán crecer sano.

Cuando le des de comer, te recomiendo que la humedezcas con un poco de agua, NO leche, ya que esto le puede ocasionar problemas intestinales. Puedes mojarla un poco con agua para que se le ablande y sea más fácil para tu perrito comerla.

Poco a poco se ira acostumbrando a masticar y luego la comerá muy fácil.