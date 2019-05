Aparte de la inseguridad que no nos deja criarlos “como niños” (imposible que jueguen en la calle o que monteen solos), se suma su predisposición genética a la tecnología, lo que a veces hace muy difícil mantener una conversación literal con ellos, a menos que les envíes un mensaje de texto.

Los muchachos de ahora parecen de cristal, con sus padres soplándolos. Tengo una hija nacida en “este siglo”, a quien todavía controlo con la mirada. Pero reconozco que como yo (y como ella), quedamos pocos. La presión mediática y social parece jugar en contra de las madres de este siglo.

Comenzando con que se espera que no les quede barriga nada más dar a luz. Si no es que se puso a hacer dieta en el embarazo “para no engordar”, tiene que salir del quirófano “tuneada” y envuelta en una faja que no la deja respirar. Si no es el caso, debe resignarse y trancarse a cal y canto hasta que pueda presumir de bebé y traje ajustado al mismo tiempo.

Si trabaja en oficinas, se espera que compita con los hombres, con el árbitro y el juego vendido. No digo que pase siempre o en todas partes, pero generalmente las mujeres ganamos menos que nuestros pares masculinos y un anuncio de embarazo no siempre genera felicitaciones. Sé de amigas que las han esperado con su cartita de desahucio al regresar de su licencia post parto y otras que han retrasado su maternidad a niveles peligrosos por miedo a perder su empleo.

En el interín, las madres del siglo XXI generalmente se levantan a las 5:00 a.m., a intentar balancear una agenda llena de pendientes con actividades programadas hasta las 11:00 p.m., siempre y cuando no haya que sentarse a hacer una tarea de los niños, diseñada para que la hagan los padres.

Pero, además, deben ser parejas, profesionales, estudiantes de una segunda carrera o especialización, emprendedoras, políglotas y que encima les quede tiempo para ir al salón, a la iglesia, al gimnasio, al supermercado, la lavandería y llevar a los muchachos a tres actividades diurnas por semana. Las madres de este siglo tienen que pelear cada día contra su propio cansancio, con la competencia feroz, con el machismo rancio y con una sociedad falsa que premia lo mal hecho y ensalza a ídolos de barro.

Nos han hecho creer que debemos parecer invencibles, omnipresentes, puntuales y perfectas para quedar bien con todo el mundo. La crianza de los hijos agota, no porque los muchachos sean intensos (que los hay, no lo dudo), sino por la despiadada competencia en la que nos hemos enfrascado, con las redes sociales como canal de amplificación. Madres que, aun haciendo el mejor esfuerzo, se sienten mal porque no pueden poner a sus hijos en siete clases por la tarde, o porque el muchacho no sabe cinco idiomas antes de los 10. Al final, todos terminan frustrados, cansados y quebrados.

La maternidad es más que presentar hijos como trofeos, o darles lo que nos faltó a nosotros. No se trata ni de competir ni de compensar, sino de formar individuos completos, felices, empáticos, con valores, capaces de transformar y mejorar la sociedad que les dejamos.

Por eso, si ve una madre con pocos deseos de celebrar mañana domingo, no la juzgue duramente. Muy probablemente se levantó más temprano que nunca para asegurarse de que todo quedara bien y que todos estuvieran felices. Igual que las madres de todas las épocas.

Dale un cálido abrazo, se lo merece. ¡Feliz día de las madres!