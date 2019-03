$!Amo ser mujer

Hoy en día, veo como muchas mujeres aún no han entendido por qué conmemoramos cada 8 de marzo como un día de lucha, de dolor, de no querer callar y de exigir nuestros derechos que no buscan pisotear a nadie, que sólo procuran respeto, autonomía e independencia.

Y debo decirlo así, pues aún muchos creen que somos de su propiedad y que les pertenecemos, nos asumen como sus sirvientas y que debemos estar a merced de sus antojos en todos los ámbitos, donde se precisa el quedarnos calladas, sin exigir respeto hacia nuestra dignidad.

Muchas mujeres han perdido la vida en manos de hombres que entienden que sin ellos mejor muertas, que no imaginan que esta mujer pueda ser feliz sin las migajas que él le puede darle y con esto, no quiero parecer una persona que no cree en la masculinidad positiva, pues al contrario pienso que a través de ella es que lograremos erradicar muchas de las creencias sobre el rol que juega una mujer.

Por eso hoy, también hago un llamado a todas las aquellas que entienden que empoderarse es agredir o asumir una posición de superioridad. El término “empoderamiento” es muy vendible pero no existe como concepto psicológico, sin embargo, la sociedad prefiere usarlo por ser más comercial, antes que usar las palabras seguridad y amor propio, pues se trata de quererme, el saber buscar mi bienestar, construir un mejor mundo, asumir mi vida y no tratar de salvar a nadie.

Por eso, que hoy sea un día de reflexión para nosotras, que entendamos que esta lucha es de todas, que debemos ser leales a nuestro género y que juntas podemos construir un mejor mañana.

Feliz Día Internacional de la Mujer.