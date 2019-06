$!Cómo darles la mala noticia a los niños

Pregunta: Hace pocos días le diagnosticaron metástasis a la nana de mis hijos. Le escribo porque quiero su consejo para saber cómo manejar esta noticia con ellos. Tengo un niño de 6 años y una niña de 8 que desde que nacieron han compartido con ella y tienen un apego bastante grande. Me preocupa no saber qué les voy a decir cuando su nana ya no esté con nosotros, no quiero cometer errores diciendo cosas que no debo.

Respuesta: La muerte es un tema difícil de tratar para adultos y niños. Muchas veces como padres consideramos que le hacemos un bien a nuestros hijos cuando modificamos u ocultamos la verdad en casos como el tuyo. Es conveniente que desde este momento les digas con honestidad lo que pronto estarán viviendo.

Cuando su nana ya no los acompañe, no debes decirles que ella se ha ido de viaje pues les quedará la esperanza de que en algún momento va a regresar. Tampoco debes decirle que Dios se la llevó porque era muy buena y la necesitaba en el cielo; esto va a hacer que los niños comiencen a cuestionar si el ser bueno tiene como consecuencia la muerte o preguntarse por qué hay gente buena en su entorno que aún no se la han llevado al cielo. Lo mismo sucede cuando se les dice que fue por motivo de alguna enfermedad, pues creerán que todas las enfermedades tienen el mismo desenlace. Expresarle que ha sido la voluntad de Dios no es recomendable porque van a creer que Dios es malo por hacer sufrir a su familia. Y evita comparar la muerte con el dormir para que no les generes problemas cuando deban lidiar con el sueño.

Ten en cuenta que a los niños hay que hablarles siempre con honestidad. Se les debe decir que su nana ha muerto y que lamentablemente no podrán verla más, pero que va a estar en sus recuerdos y en su corazón. Háblales con la verdad utilizando un lenguaje que puedan entender fácilmente.

Es importante que les permitas manifestar sus sentimientos ante la pérdida. Acompañarlos en el proceso de duelo debe ser tu prioridad. Ayúdalos a manejar sus emociones, enséñales que está bien sentirse triste y que es algo normal cuando se experimenta una perdida; permíteles drenar, pero de formas sanas. Y siempre demuéstrales que los apoyas y comprendes.