El marido inseguro la hace infeliz

Pregunta: Doctora, mi caso es el siguiente: tengo 8 años de casada con una persona que es 10 años mayor que yo; él tiene 41 años, yo 31. Mi pareja es una persona insegura, con muchas frustraciones, desde el inicio supe que su carácter era bastante complicado (muchos cambios de humor, celoso hasta con mis amigas). No sé por qué razón no tomé la decisión de romper la relación, aunque lo pensé varias veces, pero hasta me casé. Bueno, el problema se ha agudizado al mudarnos fuera del país, yo por motivo de estudio decidí irme, y como él no quería que me fuera sola también viajó conmigo. Yo conseguí trabajo en mi área, soy médico y económicamente me va muy bien, pero él no ha logrado desempeñarse en su área, ya que no pudo homologar su título. Además, tampoco se ha esforzado por resolverlo, solo se pasa el día quejándose de que él antes era el hombre de la casa, que ahora es un “mamita” por hacer las cosas de casa, que antes yo era la mujer de fulano y ahora él es el marido mío. Yo aquí me he desarrollado, he crecido, tengo buen trabajo, él siempre que se siente mal y me echa en cara que yo he avanzado y que él no, que él se ha sacrificado por mí, que él no tiene nada, solo me tiene a mí. Por cualquier cosa se enfada, hasta por perder en un videojuego, o porque el café no le queda como quiere, yo trato siempre de buscarle la vuelta y de alegrarlo, pero estoy cansada de sus cambios de humor, de sentirme culpable sin razón, de tener que ocultarle cosas para que no se moleste y de estar pensado cómo decirle las cosas para que las tome bien. No sé qué hacer, estoy agotada, yo lo quiero muchísimo, pero siento que no soy feliz del todo y no sé si quiero esto para toda mi vida, pero tampoco sé cómo decírselo sin herirlo. Él ahora mismo depende económicamente de mí y me frena esa situación al verlo dependiente económicamente, no quiero dejarlo a la deriva. Necesito de su ayuda por favor.

Respuesta: Mi querida, como bien dices, desde el inicio viste cosas que no encajaban en la relación, pero igual seguiste adelante. Me parece que eres de esas personas que hacen lo que otros digan.

Fíjate cómo él fácilmente te responsabiliza de no poder lograr sus objetivos, por cierto, algo que no es justo contigo, además de que deja en evidencia su egoísmo al no celebrar tus logros y solo darle importancia a lo que él no puede alcanzar a ser. Lamentablemente veo que no has sabido ponerle límites ni hacerle entender cómo te sientes ante tanta negatividad. Entiendo que el amor a tu pareja sea el que te haga aguantar tantas cosas, pero debo decirte que al final eso solo te desgasta emocionalmente.

Sé que da miedo hablar, pero es necesario que lo hagas, porque mientras más calles, más rápido te perderás en una relación que no te hace bien. Aprovecha este momento para reflexionar sobre la dinámica que están llevando como pareja. Cuáles son las cosas buenas y las no tan buenas. Lo que está bien y lo que te gustaría mejorar.

Ahora, en cuanto a tu pareja, debe aprender a lidiar con sus creencias limitantes, bastantes machistas, que no lo dejan ver otras facetas de su vida ni de la misma relación. Tu puedes ayudarle a tratar de reconocer ese patrón de comportamiento que tanto les hace daño a ambos, pero no serás quién le enseñe a cambiarlo. Para eso es importante que busque ayuda profesional, para tratar esos temas de crianza y costumbres que han moldeado su personalidad y comportamiento.

Para ti es el momento de asumir tu bienestar, mantener lo que te hace bien y descartar lo que te hace mal. No puedes esperar que tu vida cambie sola, ya diste un paso importante y fue reconocer y pedir ayuda para entender tu caso y lo que debes hacer. Es momento de continuar y comprometerte con acciones que te lleven a alcanzar ese bienestar.

Empieza por confrontar a tu pareja desde la honestidad, sin insultos, sin expresiones hirientes ni manipulación. Con sinceridad comparte con él cómo te hace sentir todo lo que te dice, su continua molestia, sus reproches y desde ahí puedes determinar tus siguientes pasos.