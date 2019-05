$!El marido quiere que ella “haga cosas”...

Pregunta: Hola doctora, por fin me atreví a escribirle y contarle una situación que me ocurre con mi pareja. Él me está pidiendo que hagamos cosas raras (por lo menos para mí), lo primero que me dijo en medio del acto sexual es que si me gustaba alguna mujer, que él quería verme haciéndolo con una. En otra ocasión me pidió que lo hiciéramos con una vecina, luego me dijo que quería que saliéramos en el carro, que fuera totalmente desnuda y que mientras dábamos una vuelta yo me fuera masturbando. Hace un tiempo, me pidió algo que me tiene preocupada y es que él quiere que me masturbe en el baño de mi trabajo, que me grabe y se lo envíe. La verdad es que ni ganas tengo de acostarme con él. Estoy desesperada, ¿qué hago? Siempre me quedo callada.

Respuesta: Querida, gracias por escribirme y compartir tu situación. Lo primero que quiero que sepas es que la honestidad es una herramienta clave para una relación. En tu caso, el silencio no te ayuda para nada, debes hablar con tu pareja y expresarle la incomodidad que te genera lo que te pide. Debes hacerle saber que no te llama la atención hacer nada de eso y que te afecta el apetito sexual cuando te lo pide en pleno acto.

Aprovecho para decirte que el tema sexual es muy complejo; a cada persona le excitan cosas distintas. No pienses que tu pareja es un depravado por el hecho de tener gustos distintos a los tuyos en el sexo. Por lo que me comentas, veo que a él le excita lo prohibido y posee una amplia creatividad en el tema.

Reitero mi recomendación de hablar y ser honesta con él. Déjale saber tus límites, lo que disfrutas cuando están juntos íntimamente, y lo que estarías dispuesta a probar. Si notas que luego de la conversación la situación persiste, es decir, si él sigue insistiendo en cumplir ciertas fantasías, sería ideal que busques orientación profesional de un terapeuta sexual y de parejas.

Es bueno aclararte que la mayoría de las fantasías sexuales no se hacen realidad, pero el simple hecho de imaginarlas en la cama es suficiente para lograr el placer deseado.