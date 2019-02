$!Ella es divertida y él no...

Pregunta: Me siento sumamente confundida y espero encontrar luz en sus palabras. Resulta que tengo 8 años de casada y por momentos me siento hastiada de mi pareja, me dan ganas de poder irme lejos y como que tenga deseos de extrañarlo, pero ese hombre no me deja respirar, el día entero está encima de mí. Él es muy bueno como esposo y como padre, pero no tiene amigos y yo sí, y aunque no le molesta que salga, me siento presionada porque se queda en la casa solo con los niños y pienso que estoy haciendo las cosas mal pues ando divirtiéndome y él no. De noche siempre me está abrazando y por momentos quisiera que me dejara mi espacio, pero no sé cómo decirle eso sin que se ofenda.

Respuesta: Mi querida, el sofoque que sientes por momentos es algo natural en las relaciones, no tan solo ocurre con las parejas, también entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Lo importante es que lo reconoces, y que a través de las salidas con las amigas puedes drenar esa carga que sientes.

De lo que me compartes hay algo que me preocupa, y es el sentimiento de culpa que te surge, ya que es evidente que se basa en una creencia tuya y no en tu pareja. ¿Te ha demostrado él que no se divierte? Quizás él disfruta estar en casa compartiendo con los niños.

Ser pareja no significa ser siameses y no tener la posibilidad de pensar diferente del otro. Está bien que en ocasiones te cuestiones y a tu pareja también, pero evita suponer y llegar a conclusiones por tu cuenta, pues fíjate que tú misma expresas que él está de acuerdo con tus salidas.

Creo que en este caso el ser honesta es lo mejor. Si no te crees capaz de dar el paso para aclarar la situación, te recomiendo que busques orientación con un psicólogo especialista en temas de pareja. Puede ser que esta etapa que vives se deba a alguna situación de tu historia que estás proyectando en tu relación.

Recuerda que al casarnos nos llevamos nuestra historia.