$!Ha perdido el interés en mantener relaciones sexuales con su pareja

Pregunta: Doctora, quiero que me ayude con mi situación. Tengo 36 años y siento que he perdido el interés por tener relaciones sexuales con mi pareja. Me gustaría saber las razones más comunes por las cuales me estoy sintiendo así. ¿Es por el tiempo que tenemos juntos que ya me aburre?

Respuesta: Querida, déjame decirte que lo que consultas es algo común y te aseguro que no significa que ya no te guste o que hayas perdido por completo la atracción hacia tu pareja. Es posible que el tipo de dinámica que llevan o los factores físicos y psicológicos estén afectando tu relación.

En tu pregunta solo mencionas el aburrimiento como posible causa, sin embargo, te digo que hay muchos otros motivos que pueden estar generando en ti esa pérdida de interés. En cuanto a la dinámica de pareja, las razones más comunes implican la monotonía, la falta de comunicación y los conflictos en general. Evalúa la calidad y el tiempo que comparten juntos; esto puede guiarte a determinar lo que buscas saber.

Como mencioné anteriormente, también existen factores físicos o psicológicos que pueden estar afectándote y no lo sabes. Duelos por pérdidas de seres queridos o de trabajo; cambios drásticos que afecten tu tipo de vida o de vivienda; el uso de medicamentos, alteraciones hormonales o metabólicas; dolencias físicas o enfermedades (catastróficas u otras); altibajos emocionales como depresión o ansiedad. ¿Identificas alguno de estos factores en tu vida?

También quiero que sepas que la pérdida de interés sexual se presenta en ambos géneros, aunque en su mayoría nos afecta a las mujeres. Y para nosotras, esta disminución en muchas ocasiones nos genera un gran sentimiento de culpa que de no reconocerse y tratarse a tiempo puede desencadenar otros tipos de problemas en la vida de pareja.

Es importante que tengas claro que la falta de deseo sexual, en tu caso hacia una persona en específico, tiene muy buen pronóstico para ser superada, y para esto es necesario contar con la orientación de un especialista en temas de pareja y sexualidad. Siempre recomendaré visitar un sexólogo certificado para recibir ayuda pues la educación sexual representa un papel fundamental en las relaciones íntimas.