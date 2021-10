$!La hija de su esposo

Pregunta: Hola Dra. Smó. Tengo 26 años, una niña de 7 años y estoy embarazada. Mi hija es de una relación anterior. Actualmente trabajo y estudio. Mi esposo también tiene hija, Cuando hablamos de casarnos, acordamos que yo no podía hacerme cargo de su hija porque trabajo, estudio, tengo una hija y me encargo de mi casa. En un principio él estuvo de acuerdo pero ahora veo que poco a poco quiere traer la niña a la casa. Eso me molesta un poco porque la niña no me obedece. Tiene 4 años; yo estoy trabajando en casa desde que empezó la pandemia y tengo 8 meses de embarazo. La madre de la niña no se ocupa para nada de ella, se la deja a mi esposo para ir de fin de semana con el novio. ¿Está mal que yo no quiera hacerme cargo de la hija de mi esposo?

Respuesta: Hola , como primera recomendación debo decirte que no sólo por la pandemia en sí, sino porque estás en un embarazo bastante avanzado, deben tener mucho cuidado. Si la niña sale y entra y la madre se va de fines de semana no sabemos si se pudiera contagiar o no y llevarte el virus a casa, por lo que hay que tener muy presentes todas las medidas de higienización.

Por otro lado, considero importante que converses con tu esposo y se pongan de acuerdo para ver la forma de integrar la niña a la casa. Es decir, definir por ejemplo cuál día la pueden tener, así como las condiciones de disciplina y rutinas que se deben cumplir, como la hora de acostarse, el tiempo que se puede dedicar a los videojuegos, las horas de las comidas, el baño y aseo, entre otras que consideren importante tener en cuenta.

En realidad, no tienes ni debes “hacerte cargo” de la niña porque aparte de que ella tiene su madre y su padre, tú no eres su mamá. Pero como esposa de su padre, hay algunas cosas en las cuales tendrías que ceder un poco, porque además tú conocías su existencia antes de casarte y debes recordar que los hijos son un lazo que nunca se romperá.

Finalmente, es súper importante que se pongan de acuerdo en los límites y crianza de la niña para cuando esté en tu casa porque, definitivamente, no es posible que tu esposo no pueda llevar la niña a la que también es su casa.

Espero que en un diálogo sincero y empático logren llegar a los acuerdos que necesitan para tener la armonía que requieren y más ahora que llegará un nuevo miembro a la familia. Igual les recomiendo que inicien un proceso terapéutico con un especialista en terapia familiar y de pareja.